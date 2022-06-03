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Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun düşerek öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun düşerek öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:23+0300
2022-06-03T22:23+0300
türkiye
eyüpsultan
inşaat
çocuk
ölüm
ihmal
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Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken, hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaat alanına düştü. Boynuna demir saplanan Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonrası inşaat sahibi Y.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/eyupsultanda-11-yasindaki-cocugun-olumunde-ihmal-iddiasi-1056915411.html
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eyüpsultan, inşaat, çocuk, ölüm, ihmal

Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun düşerek öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı

22:23 03.06.2022
© DHAEyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı.
Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
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Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken, hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaat alanına düştü.
Boynuna demir saplanan Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonrası inşaat sahibi Y.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası
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