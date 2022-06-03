https://tr.sputniknews.com/20220603/eyupsultanda-11-yasindaki-cocugun-duserek-oldugu-insaatin-sahibi-tutuklandi-1056961841.html

Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun düşerek öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı

Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun düşerek öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı

Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:23+0300

2022-06-03T22:23+0300

2022-06-03T22:23+0300

türkiye

eyüpsultan

inşaat

çocuk

ölüm

ihmal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056961924_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_91d4aece2892dc2ec964f97d356dec67.jpg

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken, hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaat alanına düştü. Boynuna demir saplanan Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonrası inşaat sahibi Y.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220602/eyupsultanda-11-yasindaki-cocugun-olumunde-ihmal-iddiasi-1056915411.html

türkiye

eyüpsultan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eyüpsultan, inşaat, çocuk, ölüm, ihmal