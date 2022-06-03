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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı uçuşlar iptal edildi
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı uçuşlar iptal edildi
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
gaziantep
uçuş
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Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi.Bugün saat 20.20'deki İstanbul Havalimanı, 22.25'teki İstanbul Sabiha Gökçen ve 23.15'teki İstanbul Havalimanı ile yarın 03.05'teki İstanbul Havalimanı, 05.55'teki Ankara, 06.00'daki Çanakkale, 06.05'teki İstanbul Sabiha Gökçen, 06.10'daki İstanbul Havalimanı uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.Kahramanmaraş'ta ise 16.55'te planlanan Ankara uçuşu iptal edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/sahra-colunden-gelen-toz-bulutu-yakin-zamanda-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1053952101.html
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maraş, kahramanmaraş, gaziantep, uçuş, iptal

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı uçuşlar iptal edildi

00:32 03.06.2022
© AAuçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk
uçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Bugün saat 20.20'deki İstanbul Havalimanı, 22.25'teki İstanbul Sabiha Gökçen ve 23.15'teki İstanbul Havalimanı ile yarın 03.05'teki İstanbul Havalimanı, 05.55'teki Ankara, 06.00'daki Çanakkale, 06.05'teki İstanbul Sabiha Gökçen, 06.10'daki İstanbul Havalimanı uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta ise 16.55'te planlanan Ankara uçuşu iptal edildi.
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