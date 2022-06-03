https://tr.sputniknews.com/20220603/hakkaride-haziranda-karla-mucadele-calismasi-1056953249.html

Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması

Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması

Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer karla kaplı 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu ulaşıma açtı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T17:30+0300

2022-06-03T17:30+0300

2022-06-03T17:30+0300

yaşam

hakkari

kar

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Kış mevsiminde vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için gece gündüz mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, yaylada kente içme suyunun sağlandığı şebekede yaşanan arızanın belediye ekiplerince giderilmesi için yer yer karla kaplı yolda çalışma başlattı.İş makinesi ile yürüttükleri çalışma sonucu yolu açan ekipler, arıza ekiplerinin bölgeye ulaşmasını da sağladı.

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