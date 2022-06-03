https://tr.sputniknews.com/20220603/hindistanda-bir-ilk-24-yasindaki-kadin-kendisiyle-evlenecek-1056949716.html

Hindistan'da bir ilk: 24 yaşındaki kadın kendisiyle evlenecek

Hindistan'da bir ilk: 24 yaşındaki kadın kendisiyle evlenecek

Hindistan'ın Gujarat vilayetinde yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, ülkenin ilk sologami (kendi kendisiyle) evliliğini yapmaya hazırlanıyor. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T16:05+0300

2022-06-03T16:05+0300

2022-06-03T16:05+0300

yaşam

hindistan

evlilik

kadın

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Times of India gazetesine konuşan Bindu isimli genç kadın, 11 Haziran'da kendisiyle evlenecek.Düğününde geleneksel Hint evlilik töreninde yer alan, çiftin boyunlarına asılı örtüleri bağlayarak bir ateş etrafında dört tur dönmesiyle gerçekleştirilen 'feras' ritüelini ve evlilik yeminini yapmak isteyen Bindu, kendisine 'Evet' diyecek. Kendisiyle iki haftalık balayına çıkacakÜlkenin tatil bölgesi Goa'da iki haftalık balayına çıkmayı planlayan Bindu, "Hindistan'da daha önce böyle bir evlilik yapılmış mı diye araştırdım ancak bulamadım. Ülkede kendisiyle evlenen ilk ilk kişi olabilirim" diye konuştu.'Hiçbir zaman evlenmek istemedim, ancak gelin olmak istiyorum'"Hiçbir zaman evlenmek istemedim. Ancak gelin olmak istiyordum. Bu yüzden kendimle evlenmeye karar verdim" diyen genç kadın, "Kendi kendine evlenmek, kendinin hep yanında olma ve kendini koşulsuz sevme taahhüdüdür. Bu aynı zamanda bir kendini kabul etme eylemi. İnsanlar sevdikleri biriyle evlenir. Kendimi ve dolayısıyla da bu düğünü seviyorum" ifadelerini kullandı.Özel bir şirkette çalışan Bindu'nun kendisiyle evlenme kararının arkasında yatan amaç, aynı zamanda 'kadınların önemli olduğu' gerçeğine dikkat çekmek. Bindu konuya dair, "Bazıları bir insanın kendisiyle evlenmesini alakasız olarak algılayabilir. Ama aslında anlatmaya çalıştığım şey, kadınların önemli olduğu" dedi.Evlilik kararına ailesinin nasıl yaklaştığı sorusuna verdiği yanıtta yakınlarının ona iyi dileklerde bulunduğu ve desteklediği şeklinde yanıt veren genç kadın, Gotri'deki bir tapınakta yapılacak olan düğün töreni için 5 farklı yemin metni hazırladığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220208/hindistanin-ilk-metaverse-dugunune-binlerce-misafir-katildi-1053583828.html

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