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Hırvatistan hariç Balkan ülkelerinde Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
Hırvatistan hariç Balkan ülkelerinde Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
Hırvatistan'da hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu devam ederken, bölge ve AB ülkeleri dışından gelenlerden aşı belgesi istenmeye devam edecek. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya ve Sırbistan'da Kovid-19 tedbirleri sonlandırıldı.Turizm sezonunun gelmesiyle Bosna Hersek'e girişte yolcuların PCR testi ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu ortadan kalkarken, ülkede maske takma zorunluluğu da bulunmuyor. Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nca alınan kararla ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin artık uygulanmayacağı belirtildi. Slovenya'da da hükümet halen uygulamada olan tüm salgın tedbirlerini yürürlükten kaldırma kararı aldı. Ülkedeki hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu sona ererken, yolculardan aşı belgesi, negatif test sonucu gibi belgelerin talep edilmesi ve karantina zorunluluğu gibi uygulamalar şubatta uygulamadan kaldırmıştı. Sırbistan'da ise hükümetin kararıyla tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırılırken, maske takma vatandaşların tercihine bırakıldı. Hırvatistan'da ise hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu devam ederken, bölge ve AB ülkeleri dışından gelenlerden aşı belgesi isteniyor.
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hırvatistan, balkan, koronavirüs

Hırvatistan hariç Balkan ülkelerinde Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

15:20 03.06.2022 (güncellendi: 15:21 03.06.2022)
© AAkoronavirüs, vaka
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Hırvatistan'da hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu devam ederken, bölge ve AB ülkeleri dışından gelenlerden aşı belgesi istenmeye devam edecek.
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya ve Sırbistan'da Kovid-19 tedbirleri sonlandırıldı.
Turizm sezonunun gelmesiyle Bosna Hersek'e girişte yolcuların PCR testi ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu ortadan kalkarken, ülkede maske takma zorunluluğu da bulunmuyor.
Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nca alınan kararla ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin artık uygulanmayacağı belirtildi.
Slovenya'da da hükümet halen uygulamada olan tüm salgın tedbirlerini yürürlükten kaldırma kararı aldı. Ülkedeki hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu sona ererken, yolculardan aşı belgesi, negatif test sonucu gibi belgelerin talep edilmesi ve karantina zorunluluğu gibi uygulamalar şubatta uygulamadan kaldırmıştı.
Sırbistan'da ise hükümetin kararıyla tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırılırken, maske takma vatandaşların tercihine bırakıldı.
Hırvatistan'da ise hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu devam ederken, bölge ve AB ülkeleri dışından gelenlerden aşı belgesi isteniyor.
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