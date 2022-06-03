https://tr.sputniknews.com/20220603/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-albayi-evinde-olu-bulundu-1056937742.html
İran Devrim Muhafızları Ordusu albayı evinde ölü bulundu
İran Devrim Muhafızları Ordusu albayı evinde ölü bulundu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade, başkent Tahran’a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulundu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T12:11+0300
2022-06-03T12:11+0300
2022-06-03T12:11+0300
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İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Albay Ali İsmailzade’nin evinde ölü bulunduğunu duyurdu.Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’na dayandırdığı haberinde, Albay İsmailzade’nin başkent Tahran’a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulunduğunu belirtti.Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Albay İsmailzade’nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddialarını yalanladığı ve evinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtilen albayın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.Geçen hafta da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi, başkent Tahran’da iki motosikletli saldırgan tarafından evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220526/iranli-albay-suikastindan-sorumlu-oldugunu-abdye-bildirdiginin-nytye-sizmasi-israili-kizdirdi-1056712230.html
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İran Devrim Muhafızları Ordusu albayı evinde ölü bulundu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade, başkent Tahran’a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulundu.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Albay Ali İsmailzade’nin evinde ölü bulunduğunu duyurdu.
Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’na dayandırdığı haberinde, Albay İsmailzade’nin başkent Tahran’a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulunduğunu belirtti.
Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Albay İsmailzade’nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddialarını yalanladığı ve evinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtilen albayın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Geçen hafta da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi, başkent Tahran’da iki motosikletli saldırgan tarafından evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü.