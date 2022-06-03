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İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu
İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Mehmet Okyay, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:29+0300
2022-06-03T22:29+0300
türkiye
balıkesir
bandırma
iş insanı
cinayet
ofis
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Olay, saat 16.00 sıralarında Balıkesir Bandırma Haydar Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Haydar Çavuş Sokak’ta bulunan iş merkezinin 7. katında bulunan bir ofisin penceresinin kırıldığını ve cam parçalarının sokağa döküldüğünü gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri penceresi kırılan büronun iş insanı Mehmet Okyay’a ait olduğunu belirledi. 7. kattaki ofisi kontrol eden ekipler Mehmet Okyay’ı tabanca ile başından vurulmuş halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Okyay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Okyay’ın vurulduğu yerde bir tabanca bulundu. Ekipler, Okyay’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/46-yasindaki-doktor-kabloyla-agaca-asili-halde-bulundu--1056931689.html
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balıkesir, bandırma, iş insanı, cinayet, ofis

İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu

22:29 03.06.2022
© DHABalıkesir’in Bandırma ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Mehmet Okyay, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Mehmet Okyay, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Mehmet Okyay, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Balıkesir Bandırma Haydar Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Haydar Çavuş Sokak’ta bulunan iş merkezinin 7. katında bulunan bir ofisin penceresinin kırıldığını ve cam parçalarının sokağa döküldüğünü gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri penceresi kırılan büronun iş insanı Mehmet Okyay’a ait olduğunu belirledi. 7. kattaki ofisi kontrol eden ekipler Mehmet Okyay’ı tabanca ile başından vurulmuş halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Okyay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Okyay’ın vurulduğu yerde bir tabanca bulundu. Ekipler, Okyay’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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