https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren iki kişi, yürüyen merdivenlerden yuvarlandı. Buna rağmen... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T12:47+0300
2022-06-03T12:47+0300
2022-06-03T12:47+0300
türkiye
metro
istanbul
kavga
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İstanbul Üsküdar, Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti.Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/kavga-eden-iki-grubu-ayirmaya-calisan-polise-kamyonet-carpti-1056868888.html
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metro, istanbul, kavga
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
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Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren iki kişi, yürüyen merdivenlerden yuvarlandı. Buna rağmen kavgaya devam eden tarafları, diğer yolcular ayırmaya çalıştı.
İstanbul Üsküdar, Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti.
Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.