https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html

İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar

İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar

Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren iki kişi, yürüyen merdivenlerden yuvarlandı. Buna rağmen... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T12:47+0300

2022-06-03T12:47+0300

2022-06-03T12:47+0300

türkiye

metro

istanbul

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056938972_0:4:479:273_1920x0_80_0_0_26745bd60c7075d7c1267e46b32c9ae0.jpg

İstanbul Üsküdar, Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti.Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/kavga-eden-iki-grubu-ayirmaya-calisan-polise-kamyonet-carpti-1056868888.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

metro, istanbul, kavga