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İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren iki kişi, yürüyen merdivenlerden yuvarlandı. Buna rağmen... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T12:47+0300
2022-06-03T12:47+0300
türkiye
metro
istanbul
kavga
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İstanbul Üsküdar, Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti.Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/kavga-eden-iki-grubu-ayirmaya-calisan-polise-kamyonet-carpti-1056868888.html
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metro, istanbul, kavga

İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar

12:47 03.06.2022
© İHA / AYKUT ZOR - DOĞAN CAN CESURİstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA / AYKUT ZOR - DOĞAN CAN CESUR
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Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren iki kişi, yürüyen merdivenlerden yuvarlandı. Buna rağmen kavgaya devam eden tarafları, diğer yolcular ayırmaya çalıştı.
İstanbul Üsküdar, Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti.
Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
TÜRKİYE
Kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı
1 Haziran , 05:17
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