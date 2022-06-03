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İstanbul'da hafta sonu sınava gireceklere ve velilerine ulaşım ücretsiz
İstanbul'da hafta sonu sınava gireceklere ve velilerine ulaşım ücretsiz
İstanbul'da bu hafta sonunda, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek İstanbullular için toplu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T21:19+0300
2022-06-03T21:19+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
iett
sınav
ücretsiz ulaşım
ücretsiz
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5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.4-5 Haziran Cumartesi ve pazar günleri yapılacak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrenciler de toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Aileleri ve sınav görevlilerine de yine şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220601/yks-sinava-giris-yerleri-erisime-acildi-1056870588.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), iett, sınav, ücretsiz ulaşım, ücretsiz

İstanbul'da hafta sonu sınava gireceklere ve velilerine ulaşım ücretsiz

21:19 03.06.2022
© DHAMetrobüs yolunda asfalt eridi
Metrobüs yolunda asfalt eridi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
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İstanbul'da bu hafta sonunda, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek İstanbullular için toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretim görevlileri yararlanabilecek.
5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.
4-5 Haziran Cumartesi ve pazar günleri yapılacak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrenciler de toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Aileleri ve sınav görevlilerine de yine şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.
Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
TÜRKİYE
YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı
1 Haziran , 09:17
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