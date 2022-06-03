https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbuldaki-tarihi-camiiden-yurt-disina-kacirilan-kitabe-iade-edildi--1056955881.html

İstanbul'daki tarihi camiiden yurt dışına kaçırılan kitabe iade edildi

İstanbul'daki tarihi camiiden yurt dışına kaçırılan kitabe iade edildi

Yasa dışı yollarda İstanbul'daki bir köyden kaçırılan tarihi kitabe, Türkiye'ye geri kazandırıldı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T18:57+0300

2022-06-03T18:57+0300

2022-06-03T18:59+0300

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Şile Bozgoca Camii'nden çalınan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılan 'El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ' kitabesi, Türkiye'ye geri dönüyor.Bozgoca köyündeki camiye ait tarihi kitabe, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021 tarihinde kitabenin satışı için açık artırma ile müzayede gerçekleştirildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlattığı soruşturma ile kaçak yollardan yurt dışına kaçırılan tarihi eserle ilgili soruşturma başlattı.Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tarihi kitabenin Türkiye'ye geri veirlmesi için iade talepnamesi düzenlendi.Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.Hollanda, Türkiye’nin talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi.'Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Hollanda’ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tarihi kitabe, Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği'ne teslim edildi.

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