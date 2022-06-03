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https://tr.sputniknews.com/20220603/isvec-basbakanindan-gensoruya-karsi-istifa-resti-1056930031.html
İsveç Başbakanı'ndan gensoruya karşı istifa resti
İsveç Başbakanı'ndan gensoruya karşı istifa resti
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T00:49+0300
2022-06-03T00:49+0300
türkiye
magdalena andersson
isveç
morgan johansson
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İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle Mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.Önergeye sinirlenen Başbakan Andesson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükûmetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur" ifadesini kullandı.İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti.Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) sunduğu gensoru önerisine ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti (L) destek veriyor.12 Haziran'da Mecliste ele alınması beklenen gensoru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Vinge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu.Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Billström ise Johansson'un "yalancı ve beceriksiz" olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini bildirdi.YPG/PKK savunucusu vekilden hükûmete şantajBağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye verdiği beyanatta, hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi.Kendisiyle YPG'ye destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükümetin sadık kalmasını isteyen Kakabaveh, aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü.Öte yandan polisin yayımladığı istatistiklere göre, son 5 yılda suç örgütlerinin neden olduğu çatışmalar sonucunda ülkede her yıl ortalama 45 kişi ölürken bu yılın ilk 5 ayında silahlı saldırı sonucu katledilenlerin sayısı da 31 olarak kayıtlara geçti.
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magdalena andersson, isveç, morgan johansson

İsveç Başbakanı'ndan gensoruya karşı istifa resti

00:49 03.06.2022
© AAMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı.
İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle Mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.
Önergeye sinirlenen Başbakan Andesson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.
Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükûmetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur" ifadesini kullandı.
İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti.
Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) sunduğu gensoru önerisine ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti (L) destek veriyor.
12 Haziran'da Mecliste ele alınması beklenen gensoru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Vinge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu.
Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Billström ise Johansson'un "yalancı ve beceriksiz" olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini bildirdi.

YPG/PKK savunucusu vekilden hükûmete şantaj

Bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye verdiği beyanatta, hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi.
Kendisiyle YPG'ye destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükümetin sadık kalmasını isteyen Kakabaveh, aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü.
Öte yandan polisin yayımladığı istatistiklere göre, son 5 yılda suç örgütlerinin neden olduğu çatışmalar sonucunda ülkede her yıl ortalama 45 kişi ölürken bu yılın ilk 5 ayında silahlı saldırı sonucu katledilenlerin sayısı da 31 olarak kayıtlara geçti.
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