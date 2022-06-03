https://tr.sputniknews.com/20220603/iyi-parti-lgsyi-kaldiracagiz-1056939687.html

İYİ Parti: LGS'yi kaldıracağız

İYİ Parti: LGS'yi kaldıracağız

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, LGS’yi 'Güçlü Okul' eğitim modeliyle kaldıracaklarını açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T13:20+0300

2022-06-03T13:20+0300

2022-06-03T13:35+0300

liseye geçiş sistemi (lgs)

politika

iyi parti

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İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, 5 Haziran Pazar günü yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin gireceği LGS sınavına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, LGS'nin öğrencilerde yarattığı stres ve bu strese bağlı olarak maruz kaldıkları olumsuz psikolojinin farkında oldukları ifade edilerek, LGS’yi 'Güçlü Okul' eğitim modeliyle kaldıracakları vurgulandı. Şu değerlendirme yapıldı:“Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretmediğimiz gibi, okuma-yazma becerisini de kazandıramıyoruz” denilen açıklamada şöyle devam edildi:“Her 100 çocuğumuzdan 22 tanesi öğrenme yoksuludur. 10 yaşına geldikleri halde basit bir metni okuyup anlayamamaktadırlar. Bu durum eğitim sistemimizin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.Eğitim sistemimizin en kısa zaman içerisinde beceri geliştirme temelli eğitim modeline geçmesi gereklidir. Bunun için #AzKaldı.Nitelikli fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak her çocuğumuzun sürekli ve kaliteli bir eğitim aldığı teknolojik donanımlara sahip güçlü okullarının kurulmasına #AzKaldı.Çocuklarımızı dünyayla yarışabilir bir düzeye getirecek eğitim modelinin uygulanmasına #AzKaldı. Öğretmensiz çocuğumuzun olmadığı, atanamayan öğretmenin kalmadığı eğitim-öğretim döneminin başlamasına az kaldı.”

https://tr.sputniknews.com/20220311/milli-egitim-bakani-ozer-lgsde-degisiklik-yapilmayacak-1054636914.html

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liseye geçiş sistemi (lgs), iyi parti