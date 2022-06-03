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İYİ Parti: LGS'yi kaldıracağız
İYİ Parti: LGS'yi kaldıracağız
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, LGS’yi 'Güçlü Okul' eğitim modeliyle kaldıracaklarını açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T13:20+0300
2022-06-03T13:35+0300
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İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, 5 Haziran Pazar günü yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin gireceği LGS sınavına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, LGS'nin öğrencilerde yarattığı stres ve bu strese bağlı olarak maruz kaldıkları olumsuz psikolojinin farkında oldukları ifade edilerek, LGS’yi 'Güçlü Okul' eğitim modeliyle kaldıracakları vurgulandı. Şu değerlendirme yapıldı:“Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretmediğimiz gibi, okuma-yazma becerisini de kazandıramıyoruz” denilen açıklamada şöyle devam edildi:“Her 100 çocuğumuzdan 22 tanesi öğrenme yoksuludur. 10 yaşına geldikleri halde basit bir metni okuyup anlayamamaktadırlar. Bu durum eğitim sistemimizin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.Eğitim sistemimizin en kısa zaman içerisinde beceri geliştirme temelli eğitim modeline geçmesi gereklidir. Bunun için #AzKaldı.Nitelikli fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak her çocuğumuzun sürekli ve kaliteli bir eğitim aldığı teknolojik donanımlara sahip güçlü okullarının kurulmasına #AzKaldı.Çocuklarımızı dünyayla yarışabilir bir düzeye getirecek eğitim modelinin uygulanmasına #AzKaldı. Öğretmensiz çocuğumuzun olmadığı, atanamayan öğretmenin kalmadığı eğitim-öğretim döneminin başlamasına az kaldı.”
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liseye geçiş sistemi (lgs), iyi parti

İYİ Parti: LGS'yi kaldıracağız

13:20 03.06.2022 (güncellendi: 13:35 03.06.2022)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, LGS’yi 'Güçlü Okul' eğitim modeliyle kaldıracaklarını açıkladı.
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, 5 Haziran Pazar günü yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin gireceği LGS sınavına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, LGS'nin öğrencilerde yarattığı stres ve bu strese bağlı olarak maruz kaldıkları olumsuz psikolojinin farkında oldukları ifade edilerek, LGS’yi 'Güçlü Okul' eğitim modeliyle kaldıracakları vurgulandı. Şu değerlendirme yapıldı:
“Ezber-Sınav merkezli eğitim sisteminin çocuklarımızın öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını olumsuz etkilediği geçmiş sınav sonuçlarına yansımıştır. 2021 yılı LGS sonuçlarına göre, öğrencilerimiz 20 soruluk Türkçe testinde ortalama 9,41 net, 20 soruluk Matematik testinde ortalama 4,2 net ve 20 soruluk Fen Bilimleri testinden ortalama 8,04 net yapmışlardır. Bu sonuçlar mevcut eğitim sisteminin verimliliği hakkında kaygılanmamıza sebep olmaktadır. Ezber-Sınav merkezli eğitim sisteminin olumsuzluğuna ve verimsizliğine rağmen, 20 yılda 8 bakan değiştirerek tutarlı bir eğitim politikası vizyonuna sahip olmadığını ispatlayan, AK Parti hükümetlerinin sınav kaynaklı sorunların çözümü için yaptığı tek ‘icraat’ aralıklarla sınavın adını değiştirmek olmuştur.”
“Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretmediğimiz gibi, okuma-yazma becerisini de kazandıramıyoruz” denilen açıklamada şöyle devam edildi:
“Her 100 çocuğumuzdan 22 tanesi öğrenme yoksuludur. 10 yaşına geldikleri halde basit bir metni okuyup anlayamamaktadırlar. Bu durum eğitim sistemimizin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.
Eğitim sistemimizin en kısa zaman içerisinde beceri geliştirme temelli eğitim modeline geçmesi gereklidir. Bunun için #AzKaldı.
Nitelikli fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak her çocuğumuzun sürekli ve kaliteli bir eğitim aldığı teknolojik donanımlara sahip güçlü okullarının kurulmasına #AzKaldı.
Çocuklarımızı dünyayla yarışabilir bir düzeye getirecek eğitim modelinin uygulanmasına #AzKaldı. Öğretmensiz çocuğumuzun olmadığı, atanamayan öğretmenin kalmadığı eğitim-öğretim döneminin başlamasına az kaldı.”
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de değişiklik yapılmayacak
11 Mart, 12:53
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