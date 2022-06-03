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İzmir'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü
İzmir'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü
İzmir'in Tire ilçesinde zehirli kıyma ve mama verildiği iddia edilen 6 köpeği ile 2 kedi öldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T01:12+0300
2022-06-03T01:12+0300
türkiye
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tire
kıyma
mama
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kedi
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Sabah saatlerinde Tire ilçesinde meydana gelen olayda, Resulzade Bulvarı ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sabah dışarı çıktıklarında kaldırımlarda ve arsalarda köpek ve kedi cesetleriyle karşılaştı. Bazı hayvanların can çekiştiğini gören çevre sakinleri yardımcı olmak isteseler de hayvanları ölümden kurtaramadı.Olayla ilgili inceleme başlatan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Ekipler, civarda yaptığı araştırmalarda ele geçirdikleri kıyma ve mamaları muhafaza altına alarak, incelemeye gönderdi. Yapılan ilk tespite göre 6 köpek ve 2 kedi öldü. Hayvanların cansız bedenleri, belediye ekibi tarafından sokaktan toplandı.Hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
türkiye
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izmir, tire, kıyma, mama, köpek, kedi

İzmir'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü

01:12 03.06.2022
© İHAİzmir'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü
İzmir'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA
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İzmir'in Tire ilçesinde zehirli kıyma ve mama verildiği iddia edilen 6 köpeği ile 2 kedi öldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde Tire ilçesinde meydana gelen olayda, Resulzade Bulvarı ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sabah dışarı çıktıklarında kaldırımlarda ve arsalarda köpek ve kedi cesetleriyle karşılaştı. Bazı hayvanların can çekiştiğini gören çevre sakinleri yardımcı olmak isteseler de hayvanları ölümden kurtaramadı.
Olayla ilgili inceleme başlatan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Ekipler, civarda yaptığı araştırmalarda ele geçirdikleri kıyma ve mamaları muhafaza altına alarak, incelemeye gönderdi. Yapılan ilk tespite göre 6 köpek ve 2 kedi öldü. Hayvanların cansız bedenleri, belediye ekibi tarafından sokaktan toplandı.
Hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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