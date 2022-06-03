Jorge Jesus'tan Mesut Özil açıklaması: Kadro dışı kalmaya devam edecek
16:18 03.06.2022 (güncellendi: 16:27 03.06.2022)
© İHAJorge Jesus, Ali Koç
© İHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, "Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim" dedi.
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, Portekizli teknik direktör için imza töreni düzenledi.
Jorge Jesus'un açıklamalarından satır başları:
"Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum.
Gereken imkanlara sahibiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz.
Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımı çalıtırmak istiyordum. Fenerbahçe de tutkulu bir camia. Bu yüzden buradayım.
Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ama ben gerçekten büyük bir takımda çalışmak istiyordum. Taraftarları tutkulu bir takımda çalışmak istiyordum. Ben de bütün tutkumla buradayım. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarına çok benziyor.
'Burada önemli olan Mesut Özil değil Fenerbahçe'
Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe!
Kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu transfer edeceğiz. Kulübün imkanları doğrultusunda elimizden geleni yapacağız.
Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi, analizlerimizi yaptık. Ama bu transfer döneminde ofansif bölgede yaratıcılık katabilecek oyunculara yöneleceğiz. Bize ön bölgede çözüm olabilecek ve futbolun şov kısmını da yansıtabilecek oyuncular lazım.
Hep büyük takımlarda çalıştım. Kontrat konusunda... Portekiz dışında çalıştığımda 1 yıldan fazla kontrat yapmam. Benim için en önemli şey işin sportif kısmı.