Jorge Jesus'tan Mesut Özil açıklaması: Kadro dışı kalmaya devam edecek

"Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum. "Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum.

Gereken imkanlara sahibiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Gereken imkanlara sahibiz.

Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımı çalıtırmak istiyordum. Fenerbahçe de tutkulu bir camia. Bu yüzden buradayım. Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımı çalıtırmak istiyordum. Fenerbahçe de tutkulu bir camia. Bu yüzden buradayım.