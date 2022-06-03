https://tr.sputniknews.com/20220603/kaliforniya-temyiz-mahkemesi-korumaya-alabilmek-icin-arilar-baliktir-diye-hukmetti-1056953976.html

Kaliforniya Temyiz Mahkemesi, korumaya alabilmek için 'arılar balıktır' diye hükmetti

Kaliforniya Temyiz Mahkemesi, korumaya alabilmek için 'arılar balıktır' diye hükmetti

ABD'de bir mahkeme, arıları, Kaliforniya eyaletinin soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler yasası kapsamına sokabilmek için yasal manada balık... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T18:57+0300

2022-06-03T18:57+0300

2022-06-03T19:17+0300

yaşam

kaliforniya

abd

arı

çiftçi

çevreci

dava

mahkeme

temyiz

karar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101694/84/1016948469_0:0:950:534_1920x0_80_0_0_22b26ccfa3b5903df2c50f9f3aa28ae9.jpg

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bombus arısının (tüylü arı) yerli 4 türünün soyunun tükendiği gerekçesiyle korumaya alınmasını isteyen çevrecilerle buna tarımsal gerekçelerle karşı çıkan çiftçiler arasında yıllardır devam eden hukuk mücadelesinde, temyiz mahkemesi, çevreciler lehine karar verdi. Ancak bunun için arıyı balık olarak sınıflandırdı. Tarım, sanayi faaliyetleri yüzünden doğal yaşam alanlarının kaybolması, zirai böcek ilaçlarına maruz kalmaları ve hastalık gibi nedenlerle Kaliforniya'da gitgide görünmez hale gelen yerli bombus arısı türlerinin korunmaya alınmasını isteyen çevreciler ile yaban yaşamı koruma yetkilileri, Sacramento merkezli Kaliforniya Temyiz Mahkemesi'nde 'tuhaf' bir kazanım elde etti. Yasa böcekleri korumuyorAlt mahkemenin çiftçilerden yana kararını bozan Temyiz Mahkemesi, Kaliforniya Soyları Tükenme Tehlikesindeki Türler Yasası (CESA) kapsamına alabilmek için arıyı yasal olarak balık sınıfına soktu. Zira CESA, sadece kuş, memeli, balık, amfibi, sürüngen ve bitkileri koruyor, karada yaşayan omurgasızları, yani böcekleri değil.Yasa balığın ne olduğunu tanımlamıyorGerekçeli kararda balıkların suda yaşayan türler olarak bilindiğini, ama yasaların söz sanatlarını sınırlamadığını ifade eden üç yargıç, CESA'nın balığın ne olduğunu tanımlamadığını, bağlı olduğu eyalet çapındaki yönetmeliğin herhangi bir 'yumuşakça, kabuklu, omurgasız, amfibi' dite tanımladığını, tüm bu kategorilerin hem karada hem suda yaşayan türleri kapsadığını, nitekim daha önce eyalet meclisinin en az bir kara yumuşakçasını bu kapsama soktuğunu sıraladı.'Biz balık olduğu sonucuna vardık'"Buna bakarak, bombus arısı gibi karada yaşayan bir omurgasız, nesli tükenmekte olan veya tehdit altında bir tür olarak listelenebilir" çıkarımını yapan yargıçlar, "Buradaki mesele, karada yaşayan omurgasızlardan bombus arısının balık tanımına girip girmediğidir. Biz öyle olduğu sonucuna vardık" diye ekledi. Çevrecilerin avukatları, 'bitkileri doğal yollardan dölleyerek Kaliforniya'da tarımsal üretim ve sağlıklı ekosistemlerin temelini oluşturan' bombus arısı için önemli kazanım değerlendirmesini yaptı. Sacramento County Yüksek Mahkemesi, çiftçiler lehine karar vermiştiÇevrecilerin 2018'de 4 türün listeye eklenmesi için başvurduğu Balık ve Av Hayvanları Komisyonu, hemen bunları aday türler olarak ilan etmiş ve değerlendirme tamamlanana dek geçici koruma kapsamına almıştı. Bunun üzerine 7 tarım-çiftçi örgütünün CESA'nın böcekleri korumadığını belirlemesi için başvurduğu Sacramento County Yüksek Mahkemesi, 2020'de çiftçiler lehine karar vermişti. O kararın Kaliforniya Temyiz Mahkemesi tarafından bozulmasından hayal kırıklığı açıklayan çiftçi örgütleri, durumu gözden geçirerek tekrar yargıya başvurma konusunda karar vereceklerini duyurdu. Çiftçilerin derdi ne?Çiftçiler, bombus arısının soyu tükenenler listesine alınması halinde, tarım faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini, bitki dölleme için arıları tutma-bırakma-toplama yapamayacaklarını, arılara tehdit oluşturacağı gerekçesiyle zirai ilaç kullanamayacaklarını ve bir arının ölümünden bile kendilerinin sorumlu tutulup hesap sorulacağını savunuyor. Çiftçiler, kendi bakış açılarından, bombus arısının soyu tükenenler listesine sokulup korumaya alınmasının, diğer böcekler için tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini söylüyor.

kaliforniya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaliforniya, abd, arı, çiftçi, çevreci, dava, mahkeme, temyiz, karar, soyu tükenmekte olan, koruma