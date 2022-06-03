https://tr.sputniknews.com/20220603/kayseride-uyusturucu-operasyonu-7-supheli-yakalandi-1056931994.html
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T03:27+0300
2022-06-03T03:27+0300
2022-06-03T03:27+0300
türkiye
kayseri
uyuşturucu
operasyon
gözaltı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.C.P'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.Bu kapsamda belirlenen adresteki bağevine düzenlenen operasyonda, 780 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 101 bin 200 lira ele geçirildi.Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/istanbulda-uyusturucu-operasyonu--29-adrese-baskin-1056835581.html
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kayseri, uyuşturucu, operasyon, gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.C.P'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adresteki bağevine düzenlenen operasyonda, 780 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 101 bin 200 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.