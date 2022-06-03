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Kırgızistan ve Tacikistan, silahlı güçleri sınırdan çekme konusunda anlaştı
Kırgızistan ve Tacikistan, silahlı güçleri sınırdan çekme konusunda anlaştı
Kırgızistan ve Tacikistan’ın, silahlı güçleri sınırdan çekerek daimi üslerine yeniden yerleştirme ve tahkimatı sökme konusunda anlaştığı belirtildi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:54+0300
2022-06-03T19:55+0300
savunma
kırgızistan
tacikistan
asker
ordu
sınır
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İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Kırgızistan Sınır Muhafaza Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Görüşme sonucu taraflar, takviye olarak gelen ek güçleri ve teçhizatı daimi üslerine geri çekme konusunda anlaştı” ifadesine yer verildi.Taraflar ayrıca sınır muhafaza birliklerini değiştirme, tahkimatları sökme, sınır muhafızlarının komuta tepelerine gönderilmesini yasaklama konularında da anlaşma sağladı.Açıklamada, “Taraflar, görüşmeler sırasında kabul edilen anlaşmaları yerine getirme, çatışmanın tırmanmasına izin vermeme ve ortaya çıkan tüm sorunları görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturma ihtiyacını doğruladı. Ek güç ve araçların sınır hattından tahliyesi Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafıza başkanları tarafından denetlenecek” dendi.Halihazırda Kırgızistan-Tacikistan sınırında durumun sakin olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-gerginlik-suruyor-1053391258.html
kırgızistan
tacikistan
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kırgızistan, tacikistan, asker, ordu, sınır

Kırgızistan ve Tacikistan, silahlı güçleri sınırdan çekme konusunda anlaştı

19:54 03.06.2022 (güncellendi: 19:55 03.06.2022)
© AP Photo / Theodore KayeTacikistan ordusu
Tacikistan ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Theodore Kaye
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Kırgızistan ve Tacikistan’ın, silahlı güçleri sınırdan çekerek daimi üslerine yeniden yerleştirme ve tahkimatı sökme konusunda anlaştığı belirtildi.
İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Kırgızistan Sınır Muhafaza Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Görüşme sonucu taraflar, takviye olarak gelen ek güçleri ve teçhizatı daimi üslerine geri çekme konusunda anlaştı” ifadesine yer verildi.
Taraflar ayrıca sınır muhafaza birliklerini değiştirme, tahkimatları sökme, sınır muhafızlarının komuta tepelerine gönderilmesini yasaklama konularında da anlaşma sağladı.
Açıklamada, “Taraflar, görüşmeler sırasında kabul edilen anlaşmaları yerine getirme, çatışmanın tırmanmasına izin vermeme ve ortaya çıkan tüm sorunları görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturma ihtiyacını doğruladı. Ek güç ve araçların sınır hattından tahliyesi Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafıza başkanları tarafından denetlenecek” dendi.
Halihazırda Kırgızistan-Tacikistan sınırında durumun sakin olduğu kaydedildi.
Kırgızistan sınır güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
DÜNYA
Kırgızistan: Tacikistan sınırındaki gerginlik sürüyor
2 Şubat, 16:33
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