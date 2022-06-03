https://tr.sputniknews.com/20220603/kocaelide-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikarildi-kapadokya-alaninin-sinirlari-degistirildi-1056933252.html

Kocaeli'de bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı, Kapadokya Alanı'nın sınırları değiştirildi

Kocaeli'de bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı, Kapadokya Alanı'nın sınırları değiştirildi

Kocaeli'de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması ile Kapadokya Alanı'nın sınırlarının değiştirilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T07:36+0300

2022-06-03T07:36+0300

2022-06-03T07:36+0300

türkiye

kocaeli

kapadokya

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki krokiler ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.Bu arada Kapadokya Alanı'nın sınırları da Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.Söz konusu karar 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince verildi.

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kocaeli, kapadokya, resmi gazete