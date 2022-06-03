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https://tr.sputniknews.com/20220603/kraliyetten-ayrildiktan-sonra-ilk-kez-meghan-prens-harry-cifti-ingiltere-kralicesiyle-gorustu-1056954412.html
Kraliyetten ayrıldıktan sonra ilk kez: Meghan-Prens Harry çifti İngiltere Kraliçesi'yle görüştü
Kraliyetten ayrıldıktan sonra ilk kez: Meghan-Prens Harry çifti İngiltere Kraliçesi'yle görüştü
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları kapsamında şükran ayini yapıldı. Şükran ayinine sağlık... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T17:44+0300
2022-06-03T17:44+0300
dünya
ingiltere
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
meghan markle
prens harry
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Başkent Londra'daki tarihi Aziz Paul Katedrali'nde yapılan ayine, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Kraliçe Elizabeth'in, adı bir cinsel taciz skandalına karışan oğlu York Dükü Prens Andrew ise Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle törende yer almadı. Dün kutlamaların ilk gününde düzenlenen askeri geçit törenini, Buckingham Sarayı balkonundan izleyen Kraliçe Elizabeth, tören sonrası yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katedraldeki şükran ayinine katılamadı. Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in şükran ayinini Windsor Kalesi'nde televizyondan izlediği belirtildi.İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Kraliçe Elizabeth, kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin katılımıyla dün Windsor Sarayı'nda düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Öğle yemeğinde kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmalarından bu yana ilk kez bir kraliyet törenine katılan Prens Harry ve Meghan Markle ile görüşen Kraliçe 2. Elizabeth, çiftin ikinci çocuğu olan 11 aylık kızı Lilibet'i de ilk kez gördü.Meghan-Harry çiftinin Kraliçe Elizabeth'in ismini alan küçük kızlarını Kraliçeyle tanıştırdıkları bilgisi, Kraliyet uzmanı Omid Scobie tarafından paylaşıldı.Kraliçe'nin hayatı21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 14 İngiliz başbakanı gördü.Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25. yılı "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlandı.Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı da "Platin Yıl Dönümü" adı altında bu yıl kutlanıyor.Bu arada Kraliçe, tahtta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/ingiltere-tahtinin-ilk-platin-jubilesi-kralice-2-elizabethin-tahttaki-70-yili-kutlaniyor-1056921483.html
https://tr.sputniknews.com/20220602/kralice-ii-elizabethin-oglu-york-duku-prens-andrew-kovid-19a-yakalandi-1056928751.html
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ingiltere, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, meghan markle, prens harry

Kraliyetten ayrıldıktan sonra ilk kez: Meghan-Prens Harry çifti İngiltere Kraliçesi'yle görüştü

17:44 03.06.2022
© AP Photo / Matt DunhamPrens Harry ve eşi Meghan Markle
Prens Harry ve eşi Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları kapsamında şükran ayini yapıldı. Şükran ayinine sağlık gerekçesiyle katılamayan Kraliçe Elizabeth'in kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla dün gerçekleştirilen öğle yemeğinde Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile bir araya geldiği belirtildi.
Başkent Londra'daki tarihi Aziz Paul Katedrali'nde yapılan ayine, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kraliçe Elizabeth'in, adı bir cinsel taciz skandalına karışan oğlu York Dükü Prens Andrew ise Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle törende yer almadı. Dün kutlamaların ilk gününde düzenlenen askeri geçit törenini, Buckingham Sarayı balkonundan izleyen Kraliçe Elizabeth, tören sonrası yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katedraldeki şükran ayinine katılamadı. Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in şükran ayinini Windsor Kalesi'nde televizyondan izlediği belirtildi.
İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Kraliçe Elizabeth, kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin katılımıyla dün Windsor Sarayı'nda düzenlenen öğle yemeğine katıldı.
Öğle yemeğinde kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmalarından bu yana ilk kez bir kraliyet törenine katılan Prens Harry ve Meghan Markle ile görüşen Kraliçe 2. Elizabeth, çiftin ikinci çocuğu olan 11 aylık kızı Lilibet'i de ilk kez gördü.
Meghan-Harry çiftinin Kraliçe Elizabeth'in ismini alan küçük kızlarını Kraliçeyle tanıştırdıkları bilgisi, Kraliyet uzmanı Omid Scobie tarafından paylaşıldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
DÜNYA
İngiltere tahtının ilk 'Platin Jübilesi': Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Dün, 17:02

Kraliçe'nin hayatı

21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".
Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.
Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.
Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 14 İngiliz başbakanı gördü.
Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.
2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.
İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25. yılı "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlandı.
Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı da "Platin Yıl Dönümü" adı altında bu yıl kutlanıyor.
Bu arada Kraliçe, tahtta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew Kovid-19’a yakalandı
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