https://tr.sputniknews.com/20220603/kusadasi-aciklarinda-47-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1056932118.html
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T03:39+0300
2022-06-03T03:39+0300
2022-06-03T03:39+0300
türkiye
sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
türkiye
yunanistan
aydın
kuşadası
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/vanda-bir-evde-20-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056901668.html
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sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, türkiye, yunanistan, aydın, kuşadası
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.