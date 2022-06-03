https://tr.sputniknews.com/20220603/le-point-seytani-ikili-dedigi-erdogan-ile-putinin-rekabetci-isbirligi-yaptigini-yazdi--1056937421.html

Le Point 'Şeytani ikili' manşetiyle hedef aldığı Erdoğan ile Putin'in 'rekabetçi işbirliğini' yazdı

Le Point 'Şeytani ikili' manşetiyle hedef aldığı Erdoğan ile Putin'in 'rekabetçi işbirliğini' yazdı

Fransız dergisi Le Point, 'şeytaniler' demeyi münasip gördüğü Erdoğan ile Putin'in 'birlikte jeopolitik dengeleri yeniden yazarken aralarında rekabetçi... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T12:09+0300

2022-06-03T12:09+0300

2022-06-03T12:27+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Fransa'nın merkez sağ eğilimli haftalık siyasi haber dergisi Le Point, ağır yaftalar eşliğinde tek tek ya da birlikte kapağa taşımayı en sevdiği iki isme geri döndü. Geçen yıl Dağlık Karabağ krizi sırasında 'Sultan Erdoğan, Çar Putin'e meydan okuyor' başlığını atan Le Point, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'Les diaboliques' manşetinde buluşturdu.'Diabolique' şeytani anlamına gelirken, 'Les diaboliques' bunun çoğul hali. Türkçeye 'Şeytan Ruhlu İnsanlar' diye çevrilen aynı isimli Fransız kara film klasiği sebebiyle de tüm dünyada bilinen Fransızca tabirlerden biri. Le Point, 'şeytaniler' demeyi münasip gördüğü Erdoğan ile Putin'i 'otoriter, aralarındaki ilişkiyle jeopolitik dengeleri yeniden yazan, Batı modelinden aynı şekilde tiksinen' sözleriyle betimledi. 'İki liderin uyum içinde hareket etmek için pek çok neden olduğunu' öne sürerek, bunları 'gücü tekeline almak, muhalefet ve medyaya baskı uygulamak, yargıya emir vermek, emperyal nostalji içinde olmak, Batı modelinden nefret etmek' diye sıraladı. Derginin görüşünü aldığı analistler, özellikle Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla iyice belirginleşen 'rekabetçi işbirliği' veya 'işbirlikçi rekabet' kavramını ortaya attı. "Erdoğan, Ukrayna'ya silah verdi ki, bu, Moskova'da düşmanca hareket olarak yorumlanabilirdi, ama aynı zamanda, diğer NATO müttefiklerinden farklı olarak, kendi çıkarlarını koruyacak şekilde Rusya'ya karşı yaptırımlarda yer almayı reddetti. Ve İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak için resmen başvurduğunda, Türkiye çeşitli kılıflar içinde engeller koydu, böylece üstü örtülü şekilde Kremlin liderinin kitabına göre oynadı" görüşünü aktaran Le Point, 'Putin'in yıllardır Erdoğan'la yakınlaşarak NATO'yu sekteye uğratmaya çalıştığı' yorumunu yaptı. Dergi, Türkiye'nin eski Moskova Büyükelçisi olan İYİ Parti milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in "Erdoğan ne kadar otoriterleştirse Putin'e o kadar sevimli geldi. Türkiye'yi Batı'dan ayırma arzusu var. AB'den kopması Kremlin'e yarar" görüşünü de yer verdi.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan