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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/le-point-seytani-ikili-dedigi-erdogan-ile-putinin-rekabetci-isbirligi-yaptigini-yazdi--1056937421.html
Le Point 'Şeytani ikili' manşetiyle hedef aldığı Erdoğan ile Putin'in 'rekabetçi işbirliğini' yazdı
Le Point 'Şeytani ikili' manşetiyle hedef aldığı Erdoğan ile Putin'in 'rekabetçi işbirliğini' yazdı
Fransız dergisi Le Point, 'şeytaniler' demeyi münasip gördüğü Erdoğan ile Putin'in 'birlikte jeopolitik dengeleri yeniden yazarken aralarında rekabetçi... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T12:09+0300
2022-06-03T12:27+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Fransa'nın merkez sağ eğilimli haftalık siyasi haber dergisi Le Point, ağır yaftalar eşliğinde tek tek ya da birlikte kapağa taşımayı en sevdiği iki isme geri döndü. Geçen yıl Dağlık Karabağ krizi sırasında 'Sultan Erdoğan, Çar Putin'e meydan okuyor' başlığını atan Le Point, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'Les diaboliques' manşetinde buluşturdu.'Diabolique' şeytani anlamına gelirken, 'Les diaboliques' bunun çoğul hali. Türkçeye 'Şeytan Ruhlu İnsanlar' diye çevrilen aynı isimli Fransız kara film klasiği sebebiyle de tüm dünyada bilinen Fransızca tabirlerden biri. Le Point, 'şeytaniler' demeyi münasip gördüğü Erdoğan ile Putin'i 'otoriter, aralarındaki ilişkiyle jeopolitik dengeleri yeniden yazan, Batı modelinden aynı şekilde tiksinen' sözleriyle betimledi. 'İki liderin uyum içinde hareket etmek için pek çok neden olduğunu' öne sürerek, bunları 'gücü tekeline almak, muhalefet ve medyaya baskı uygulamak, yargıya emir vermek, emperyal nostalji içinde olmak, Batı modelinden nefret etmek' diye sıraladı. Derginin görüşünü aldığı analistler, özellikle Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla iyice belirginleşen 'rekabetçi işbirliği' veya 'işbirlikçi rekabet' kavramını ortaya attı. "Erdoğan, Ukrayna'ya silah verdi ki, bu, Moskova'da düşmanca hareket olarak yorumlanabilirdi, ama aynı zamanda, diğer NATO müttefiklerinden farklı olarak, kendi çıkarlarını koruyacak şekilde Rusya'ya karşı yaptırımlarda yer almayı reddetti. Ve İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak için resmen başvurduğunda, Türkiye çeşitli kılıflar içinde engeller koydu, böylece üstü örtülü şekilde Kremlin liderinin kitabına göre oynadı" görüşünü aktaran Le Point, 'Putin'in yıllardır Erdoğan'la yakınlaşarak NATO'yu sekteye uğratmaya çalıştığı' yorumunu yaptı. Dergi, Türkiye'nin eski Moskova Büyükelçisi olan İYİ Parti milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in "Erdoğan ne kadar otoriterleştirse Putin'e o kadar sevimli geldi. Türkiye'yi Batı'dan ayırma arzusu var. AB'den kopması Kremlin'e yarar" görüşünü de yer verdi.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Le Point 'Şeytani ikili' manşetiyle hedef aldığı Erdoğan ile Putin'in 'rekabetçi işbirliğini' yazdı

12:09 03.06.2022 (güncellendi: 12:27 03.06.2022)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Fransız dergisi Le Point, 'şeytaniler' demeyi münasip gördüğü Erdoğan ile Putin'in 'birlikte jeopolitik dengeleri yeniden yazarken aralarında rekabetçi işbirliği veya işbirlikçi rekabet bulunduğunu' dile getirdi.
Fransa'nın merkez sağ eğilimli haftalık siyasi haber dergisi Le Point, ağır yaftalar eşliğinde tek tek ya da birlikte kapağa taşımayı en sevdiği iki isme geri döndü. Geçen yıl Dağlık Karabağ krizi sırasında 'Sultan Erdoğan, Çar Putin'e meydan okuyor' başlığını atan Le Point, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'Les diaboliques' manşetinde buluşturdu.
'Diabolique' şeytani anlamına gelirken, 'Les diaboliques' bunun çoğul hali. Türkçeye 'Şeytan Ruhlu İnsanlar' diye çevrilen aynı isimli Fransız kara film klasiği sebebiyle de tüm dünyada bilinen Fransızca tabirlerden biri.
Le Point, 'şeytaniler' demeyi münasip gördüğü Erdoğan ile Putin'i 'otoriter, aralarındaki ilişkiyle jeopolitik dengeleri yeniden yazan, Batı modelinden aynı şekilde tiksinen' sözleriyle betimledi. 'İki liderin uyum içinde hareket etmek için pek çok neden olduğunu' öne sürerek, bunları 'gücü tekeline almak, muhalefet ve medyaya baskı uygulamak, yargıya emir vermek, emperyal nostalji içinde olmak, Batı modelinden nefret etmek' diye sıraladı.
Derginin görüşünü aldığı analistler, özellikle Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla iyice belirginleşen 'rekabetçi işbirliği' veya 'işbirlikçi rekabet' kavramını ortaya attı.
"Erdoğan, Ukrayna'ya silah verdi ki, bu, Moskova'da düşmanca hareket olarak yorumlanabilirdi, ama aynı zamanda, diğer NATO müttefiklerinden farklı olarak, kendi çıkarlarını koruyacak şekilde Rusya'ya karşı yaptırımlarda yer almayı reddetti. Ve İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak için resmen başvurduğunda, Türkiye çeşitli kılıflar içinde engeller koydu, böylece üstü örtülü şekilde Kremlin liderinin kitabına göre oynadı" görüşünü aktaran Le Point, 'Putin'in yıllardır Erdoğan'la yakınlaşarak NATO'yu sekteye uğratmaya çalıştığı' yorumunu yaptı.
Dergi, Türkiye'nin eski Moskova Büyükelçisi olan İYİ Parti milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in "Erdoğan ne kadar otoriterleştirse Putin'e o kadar sevimli geldi. Türkiye'yi Batı'dan ayırma arzusu var. AB'den kopması Kremlin'e yarar" görüşünü de yer verdi.
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