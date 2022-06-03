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LGS için ücretsiz toplu taşıma
LGS için ücretsiz toplu taşıma
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve sonra toplu taşıma ücretsiz olacak. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T13:38+0300
2022-06-03T13:38+0300
yaşam
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lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.Liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220329/lgs-sinavi-basvurulari-4-nisanda-baslayacak-1055128718.html
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türkiye, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)

LGS için ücretsiz toplu taşıma

13:38 03.06.2022
© AAAnkara, toplu taşıma
Ankara, toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve sonra toplu taşıma ücretsiz olacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.
Liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.
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