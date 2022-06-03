https://tr.sputniknews.com/20220603/lgs-icin-ucretsiz-toplu-tasima-1056940396.html

LGS için ücretsiz toplu taşıma

LGS için ücretsiz toplu taşıma

LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve sonra toplu taşıma ücretsiz olacak. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T13:38+0300

2022-06-03T13:38+0300

2022-06-03T13:38+0300

yaşam

türkiye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.Liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220329/lgs-sinavi-basvurulari-4-nisanda-baslayacak-1055128718.html

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türkiye, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)