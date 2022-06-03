https://tr.sputniknews.com/20220603/lubnan-suriyeli-multecilerin-ulkede-kalmasi-konusunda-avrupalilarla-is-birligi-yapmayacagiz-1056963929.html
Lübnan: Suriyeli mültecilerin ülkede kalması konusunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız
Lübnan: Suriyeli mültecilerin ülkede kalması konusunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalması hususunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacaklarını söyledi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T23:03+0300
2022-06-03T23:03+0300
2022-06-03T23:03+0300
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Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdullah Buhabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.Buhabib, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıları ülkemizde tutmak için Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.Lübnanlı Bakan sözlerine şöyle devam etti:Lübnan, diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mültecilere artık ev sahipliği yapmaya güçlerinin yetmediğini 30 Nisan'da Birleşmiş Milletlere (BM) iletmişti.Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yaşanan göçlerle BM verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Ancak Lübnan hükümeti bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor.
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Lübnan: Suriyeli mültecilerin ülkede kalması konusunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalması hususunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacaklarını söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdullah Buhabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Buhabib, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıları ülkemizde tutmak için Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.
Lübnanlı Bakan sözlerine şöyle devam etti:
"Suriyeli sığınmacılara ödeme yapan uluslararası kuruluşlar, Lübnan'da onlara ödeme yapmayı bırakmalı, ülkelerine döndükten sonra onlara kendi ülkelerinde yardım yapmalıdır. Sığınmacıların Lübnan'da kalmaya devam etmemesi gerektiği konusunda tam bir mutabakat içindeyiz."
Lübnan, diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mültecilere artık ev sahipliği yapmaya güçlerinin yetmediğini 30 Nisan'da Birleşmiş Milletlere (BM) iletmişti.
Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yaşanan göçlerle BM verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Ancak Lübnan hükümeti bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor.