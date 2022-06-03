https://tr.sputniknews.com/20220603/lubnan-suriyeli-multecilerin-ulkede-kalmasi-konusunda-avrupalilarla-is-birligi-yapmayacagiz-1056963929.html

Lübnan: Suriyeli mültecilerin ülkede kalması konusunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız

Lübnan: Suriyeli mültecilerin ülkede kalması konusunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalması hususunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacaklarını söyledi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T23:03+0300

2022-06-03T23:03+0300

2022-06-03T23:03+0300

dünya

lübnan

suriyeli

suriyeli mülteciler

açıklama

dışişleri bakanı

dışişleri

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102072/79/1020727927_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_d6e9270b1029f7bd18a8fd40743aa40c.jpg

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdullah Buhabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.Buhabib, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıları ülkemizde tutmak için Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.Lübnanlı Bakan sözlerine şöyle devam etti:Lübnan, diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mültecilere artık ev sahipliği yapmaya güçlerinin yetmediğini 30 Nisan'da Birleşmiş Milletlere (BM) iletmişti.Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yaşanan göçlerle BM verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Ancak Lübnan hükümeti bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220525/hizbullah-genel-sekreteri-hizbullahin-zorla-silahsizlandirilmasi-girisimleri-ic-savasa-yol-acar-1056684362.html

lübnan

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, suriyeli, suriyeli mülteciler, açıklama, dışişleri bakanı, dışişleri, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, mülteci, suriye