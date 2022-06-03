https://tr.sputniknews.com/20220603/lula-afrikada-insanlar-acliktan-olurken-biden-ukraynaya-40-milyar-dolar-veriyor-bu-olamaz-1056934969.html

Lula: Afrika'da insanlar açlıktan ölürken Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolar veriyor, bu olamaz

Lula: Afrika'da insanlar açlıktan ölürken Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolar veriyor, bu olamaz

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Biden'ın insanlar Afrika'da açlıktan ölürken Ukrayna'ya silah satın alması için 40 milyar dolar... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T10:26+0300

2022-06-03T10:26+0300

2022-06-03T10:26+0300

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin öne çıkan isimleri arasında yer alan, solcu İşçi Partisi'nin (PT) adayı Lula da Silva, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonunun sürdüğü Ukrayna'ya dönük devasa para yardımlarını eleştirdi.Ülkenin Porto Alegre kentinde yaptığı konuşmada Lula, "Afrika'da açlıktan ölenlere 1 dolar vermekten hiç bahis açmayan (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna'nın silah satın almasına yardım etmek için 40 milyar dolar verecek. Bu olamaz" ifadelerini kullandı.Lula, "Biden'ın Kiev'e milyarlarca dolarlık silah satışı sözü vermesine rağmen, dünyanın sözde en güçlü ekonomisinin dünyayı bebek maması arayacak duruma getirmesi nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.Daha önce Lula, Biden'ın Ukrayna ihtilafı konusunda yine eleştirmiş; ABD liderinin bunu engelleyebileceğini, fakat onun yerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e açık çek vermeyi terchi etttiğini vurgulamıştı.ABD Başkan Biden, yakın zamanda Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep etmiş, Temsilciler Meclisi, yardımın miktarını 40 milyar dolara çıkarmış ve paket, Senato tarafından da onaylanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220603/nebenzya-bati-ukraynaya-silah-vererek-savas-sucu-isliyor-1056929729.html

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ukrayna, rusya, brezilya, lula da silva, silah, yardım