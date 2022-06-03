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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/lula-afrikada-insanlar-acliktan-olurken-biden-ukraynaya-40-milyar-dolar-veriyor-bu-olamaz-1056934969.html
Lula: Afrika'da insanlar açlıktan ölürken Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolar veriyor, bu olamaz
Lula: Afrika'da insanlar açlıktan ölürken Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolar veriyor, bu olamaz
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Biden'ın insanlar Afrika'da açlıktan ölürken Ukrayna'ya silah satın alması için 40 milyar dolar... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T10:26+0300
2022-06-03T10:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
brezilya
lula da silva
silah
yardım
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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin öne çıkan isimleri arasında yer alan, solcu İşçi Partisi'nin (PT) adayı Lula da Silva, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonunun sürdüğü Ukrayna'ya dönük devasa para yardımlarını eleştirdi.Ülkenin Porto Alegre kentinde yaptığı konuşmada Lula, "Afrika'da açlıktan ölenlere 1 dolar vermekten hiç bahis açmayan (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna'nın silah satın almasına yardım etmek için 40 milyar dolar verecek. Bu olamaz" ifadelerini kullandı.Lula, "Biden'ın Kiev'e milyarlarca dolarlık silah satışı sözü vermesine rağmen, dünyanın sözde en güçlü ekonomisinin dünyayı bebek maması arayacak duruma getirmesi nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.Daha önce Lula, Biden'ın Ukrayna ihtilafı konusunda yine eleştirmiş; ABD liderinin bunu engelleyebileceğini, fakat onun yerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e açık çek vermeyi terchi etttiğini vurgulamıştı.ABD Başkan Biden, yakın zamanda Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep etmiş, Temsilciler Meclisi, yardımın miktarını 40 milyar dolara çıkarmış ve paket, Senato tarafından da onaylanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/nebenzya-bati-ukraynaya-silah-vererek-savas-sucu-isliyor-1056929729.html
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ukrayna, rusya, brezilya, lula da silva, silah, yardım

Lula: Afrika'da insanlar açlıktan ölürken Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolar veriyor, bu olamaz

10:26 03.06.2022
© REUTERS / Leonardo Benassatto Luiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© REUTERS / Leonardo Benassatto
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Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Biden'ın insanlar Afrika'da açlıktan ölürken Ukrayna'ya silah satın alması için 40 milyar dolar vereceğini belirterek "Bu olamaz" dedi.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin öne çıkan isimleri arasında yer alan, solcu İşçi Partisi'nin (PT) adayı Lula da Silva, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonunun sürdüğü Ukrayna'ya dönük devasa para yardımlarını eleştirdi.
Ülkenin Porto Alegre kentinde yaptığı konuşmada Lula, "Afrika'da açlıktan ölenlere 1 dolar vermekten hiç bahis açmayan (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna'nın silah satın almasına yardım etmek için 40 milyar dolar verecek. Bu olamaz" ifadelerini kullandı.
Lula, "Biden'ın Kiev'e milyarlarca dolarlık silah satışı sözü vermesine rağmen, dünyanın sözde en güçlü ekonomisinin dünyayı bebek maması arayacak duruma getirmesi nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.
Daha önce Lula, Biden'ın Ukrayna ihtilafı konusunda yine eleştirmiş; ABD liderinin bunu engelleyebileceğini, fakat onun yerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e açık çek vermeyi terchi etttiğini vurgulamıştı.
ABD Başkan Biden, yakın zamanda Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep etmiş, Temsilciler Meclisi, yardımın miktarını 40 milyar dolara çıkarmış ve paket, Senato tarafından da onaylanmıştı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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