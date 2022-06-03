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https://tr.sputniknews.com/20220603/mcdonaldsin-rusyadaki-yeni-sahibi-restoranin-yeni-ismini-anlatti-1056955053.html
McDonald’s’ın Rusya’daki yeni sahibi restoranın yeni ismini anlattı
McDonald’s’ın Rusya’daki yeni sahibi restoranın yeni ismini anlattı
McDonald’s’ın Rusya’daki restoran zincirinin yeni sahibi Rus işadamı Aleksandr Govor, zincirin yeni ismi için birkaç seçenek değerlendirildiğini, birkaç... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T18:19+0300
2022-06-03T18:19+0300
dünya
mcdonalds
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Forbes’a konuşan Govor, teklif edilen isim seçenekleri arasında en çok hangilerini sevdiği sorusuna, “Dürüst olayım, her türlü isim vardı. ‘Semeyniy’ (Ailecek), ‘Detskiy’ (Çocuklar için), ‘Edim Doma’ (Evde yiyoruz). Misal McGovor gibi soyadımla ilgili olanları ben kendim reddettim. Gerçi birileri bu ismi tescil etmeye çalışıyor. Bu ne, dalga mı geçiyorsunuz? Evet, McDonald kurucu. Peki ya Govor kim? Demirci, madenci mi? Hiç mütevazı değil, hatta saçma. Moskova Belediyesi’ne gittim, onlar teklif etti: ‘Belki, ‘Moskviç’ (Moskovalı), ne dersin?’ Ben de dedim ki, ‘O zaman belki ‘Sibiryak’ (Sibiryalı) ne dersiniz?’” ifadesini kullandı.Rusya Federal Anti Tekel Servisi, 2 Haziran günü, Govor’un, McDonald’s’ın Rusya’daki işletmesini satın alma teklifini onayladı. Restoranlar zinciri yeni isim altında faaliyet gösterecek. Toplamda 8 isim seçeneği tescil edildi: ‘Eto on’ (Bu o), ‘Toçno on’ (Kesin o), ‘Kompas’, ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Tıpkısı), ‘Svobodnaya kassa’ (Boş kassa) ve ‘Naşe mesto’ (Yerimiz).
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McDonald’s’ın Rusya’daki yeni sahibi restoranın yeni ismini anlattı

18:19 03.06.2022
© Sputnik / Мария ДевахинаMcDonalds
McDonalds - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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McDonald’s’ın Rusya’daki restoran zincirinin yeni sahibi Rus işadamı Aleksandr Govor, zincirin yeni ismi için birkaç seçenek değerlendirildiğini, birkaç isminin tescil edildiğini, nihai kararın da haziran ortasında duyurulacağını belirtti.
Forbes’a konuşan Govor, teklif edilen isim seçenekleri arasında en çok hangilerini sevdiği sorusuna, “Dürüst olayım, her türlü isim vardı. ‘Semeyniy’ (Ailecek), ‘Detskiy’ (Çocuklar için), ‘Edim Doma’ (Evde yiyoruz). Misal McGovor gibi soyadımla ilgili olanları ben kendim reddettim. Gerçi birileri bu ismi tescil etmeye çalışıyor. Bu ne, dalga mı geçiyorsunuz? Evet, McDonald kurucu. Peki ya Govor kim? Demirci, madenci mi? Hiç mütevazı değil, hatta saçma. Moskova Belediyesi’ne gittim, onlar teklif etti: ‘Belki, ‘Moskviç’ (Moskovalı), ne dersin?’ Ben de dedim ki, ‘O zaman belki ‘Sibiryak’ (Sibiryalı) ne dersiniz?’” ifadesini kullandı.
Rusya Federal Anti Tekel Servisi, 2 Haziran günü, Govor’un, McDonald’s’ın Rusya’daki işletmesini satın alma teklifini onayladı. Restoranlar zinciri yeni isim altında faaliyet gösterecek. Toplamda 8 isim seçeneği tescil edildi: ‘Eto on’ (Bu o), ‘Toçno on’ (Kesin o), ‘Kompas’, ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Tıpkısı), ‘Svobodnaya kassa’ (Boş kassa) ve ‘Naşe mesto’ (Yerimiz).
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