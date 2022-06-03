https://tr.sputniknews.com/20220603/mcdonaldsin-rusyadaki-yeni-sahibi-restoranin-yeni-ismini-anlatti-1056955053.html

McDonald’s’ın Rusya’daki yeni sahibi restoranın yeni ismini anlattı

McDonald’s’ın Rusya’daki yeni sahibi restoranın yeni ismini anlattı

McDonald’s’ın Rusya’daki restoran zincirinin yeni sahibi Rus işadamı Aleksandr Govor, zincirin yeni ismi için birkaç seçenek değerlendirildiğini, birkaç... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T18:19+0300

2022-06-03T18:19+0300

2022-06-03T18:19+0300

dünya

mcdonalds

rusya

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Forbes’a konuşan Govor, teklif edilen isim seçenekleri arasında en çok hangilerini sevdiği sorusuna, “Dürüst olayım, her türlü isim vardı. ‘Semeyniy’ (Ailecek), ‘Detskiy’ (Çocuklar için), ‘Edim Doma’ (Evde yiyoruz). Misal McGovor gibi soyadımla ilgili olanları ben kendim reddettim. Gerçi birileri bu ismi tescil etmeye çalışıyor. Bu ne, dalga mı geçiyorsunuz? Evet, McDonald kurucu. Peki ya Govor kim? Demirci, madenci mi? Hiç mütevazı değil, hatta saçma. Moskova Belediyesi’ne gittim, onlar teklif etti: ‘Belki, ‘Moskviç’ (Moskovalı), ne dersin?’ Ben de dedim ki, ‘O zaman belki ‘Sibiryak’ (Sibiryalı) ne dersiniz?’” ifadesini kullandı.Rusya Federal Anti Tekel Servisi, 2 Haziran günü, Govor’un, McDonald’s’ın Rusya’daki işletmesini satın alma teklifini onayladı. Restoranlar zinciri yeni isim altında faaliyet gösterecek. Toplamda 8 isim seçeneği tescil edildi: ‘Eto on’ (Bu o), ‘Toçno on’ (Kesin o), ‘Kompas’, ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Tıpkısı), ‘Svobodnaya kassa’ (Boş kassa) ve ‘Naşe mesto’ (Yerimiz).

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mcdonalds, rusya