https://tr.sputniknews.com/20220603/memleket-partisi-sozcusu-usluer-su-anda-herhangi-bir-ittifakin-icinde-degiliz-1056965059.html

Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Şu anda herhangi bir ittifakın içinde değiliz

Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Şu anda herhangi bir ittifakın içinde değiliz

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, şu anda herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını, herhangi bir ittifak görüşmesini hiçbir... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T23:42+0300

2022-06-03T23:42+0300

2022-06-03T23:42+0300

türkiye

edirne

memleket partisi

türkiye

gaye usluer

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Partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Usluer, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini savunarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.Parti olarak Türkiye'nin sorunlarını çözme iddialarının olduğunu belirten Usluer, yaşanan problemlere karşı çözüm paketleri hazırladıklarını dile getirdi.Usluer, siyasi partilerin kendilerine özgü ideolojilerinin bulunduğunu ifade etti.'Herhangi bir ittifak görüşmesini hiçbir siyasal partiyle yapmadık'Parti olarak herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını belirten Usluer, şunları kaydetti:

türkiye

edirne

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

edirne, memleket partisi, türkiye, gaye usluer