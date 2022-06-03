https://tr.sputniknews.com/20220603/memleket-partisi-sozcusu-usluer-su-anda-herhangi-bir-ittifakin-icinde-degiliz-1056965059.html
Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Şu anda herhangi bir ittifakın içinde değiliz
Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Şu anda herhangi bir ittifakın içinde değiliz
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, şu anda herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını, herhangi bir ittifak görüşmesini hiçbir... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T23:42+0300
2022-06-03T23:42+0300
2022-06-03T23:42+0300
türkiye
edirne
memleket partisi
türkiye
gaye usluer
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Partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Usluer, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini savunarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.Parti olarak Türkiye'nin sorunlarını çözme iddialarının olduğunu belirten Usluer, yaşanan problemlere karşı çözüm paketleri hazırladıklarını dile getirdi.Usluer, siyasi partilerin kendilerine özgü ideolojilerinin bulunduğunu ifade etti.'Herhangi bir ittifak görüşmesini hiçbir siyasal partiyle yapmadık'Parti olarak herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını belirten Usluer, şunları kaydetti:
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edirne, memleket partisi, türkiye, gaye usluer
Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Şu anda herhangi bir ittifakın içinde değiliz
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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, şu anda herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını, herhangi bir ittifak görüşmesini hiçbir siyasal partiyle yapmadıklarını söyledi.
Partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Usluer, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini savunarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.
Parti olarak Türkiye'nin sorunlarını çözme iddialarının olduğunu belirten Usluer, yaşanan problemlere karşı çözüm paketleri hazırladıklarını dile getirdi.
Usluer, siyasi partilerin kendilerine özgü ideolojilerinin bulunduğunu ifade etti.
'Herhangi bir ittifak görüşmesini hiçbir siyasal partiyle yapmadık'
Parti olarak herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını belirten Usluer, şunları kaydetti:
"Siyasi partilerin kendilerine özgün yol biçimleri vardır, olmak zorundadır. Biz yeni kurulan, 'İtirazımız var.' diyerek yola çıkan bir siyasi partiyiz. 'Ne cumhur ne millet tek yol memleket' diyerek yola çıktık. Bizim amacımız seçime giden bu yolda esasında tek başımıza kendi yetkinliğimizi kanıtlamak. Biz kendi başımıza, kendi yetkinliğimizi kanıtlayarak toplumsal uzlaşıyı örgütleyerek başarmak istiyoruz. Şu anda herhangi bir ittifakın içinde değiliz, herhangi bir ittifak görüşmesini hiçbir siyasal partiyle yapmadık."