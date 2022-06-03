Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde etkili oldu. Birçok şehirde gökyüzü sarı sisle kaplandı ve araçların üzeri toz ile doldu.
Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi.
© AASuriye üzerinden gelen toz taşınımı Nevşehir'i de etkiledi.
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© AA
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Nevşehir'i de etkiledi.
© AASürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi.
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© AA
Sürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi.
Toz taşınımı Kayseri'de etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle bazı araçlar tozla kaplandı.
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Toz taşınımı Kayseri'de etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle bazı araçlar tozla kaplandı.
© AASuriye üzerinden gelen toz taşınımı Kırşehir'de etkili oldu. Kentte görüş mesafesi düştü, bazı araçların üzeri tozla kaplandı.
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© AA
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Kırşehir'de etkili oldu. Kentte görüş mesafesi düştü, bazı araçların üzeri tozla kaplandı.
© AAToz taşınımı Sivas'ı da etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.
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© AA
Toz taşınımı Sivas'ı da etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.
© AAAdana'da toz taşınımı nedeniyle, park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.
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© AA
Adana'da toz taşınımı nedeniyle, park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.
© AANiğde'de toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz tabakası oluştu.
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© AA
Niğde'de toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz tabakası oluştu.
© İHA / ASIM ÇAPACISabah erken saatlerde dükkanını açan esnaf, “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık” dedi.
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© İHA / ASIM ÇAPACI
Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaf, “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık” dedi.
© İHA / AHMET SEHERHatay'ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.
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© İHA / AHMET SEHER
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.