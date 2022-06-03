Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu

© İHA / ASIM ÇAPACI Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaf, “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık” dedi.