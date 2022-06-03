https://tr.sputniknews.com/20220603/musktan-teslada-yuzde-10-tenkisat-planina-ekonomiyle-ilgili-super-kotu-his-icindeyim-gerekcesi-1056945793.html

Musk'tan Tesla'da yüzde 10 tenkisat planına 'ekonomiyle ilgili süper kötü his içindeyim' gerekçesi

Musk'tan Tesla'da yüzde 10 tenkisat planına 'ekonomiyle ilgili süper kötü his içindeyim' gerekçesi

Salı günü uzaktan çalışmayı bırakıp ofise geri dönmeyecek beyaz yakalı çalışanlarını işten kovacağını duyuran Tesla ve SpaceX CEO'sunun bir iç yazışmada yüzde... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T14:41+0300

2022-06-03T14:41+0300

2022-06-03T14:41+0300

ekonomi

elon musk

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ABD'nin finans ve yüksek teknoloji devlerinden birbiri ardına ekonomiyle ilgili felaket kehanetleri geliyor. Reuters, dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk'ın, kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yöneticilerine gönderdiği bir e-postayı ele geçirdiğini duyurdu. Musk, ofisten çalışmayacakları kovma tehdidinden 2 gün sonra gönderdiği e-postada "Dünya çapında tüm işe alımları durdurun" başlığını kullanarak "Ekonomi konusunda süper kötü hisse sahibim" dedi. Buna göre 2021 sonu itibarıyla 100 bin kişiyi istihdam eden Tesla'nın çalışanlarının yüzde 10'unun işten çıkarılması gündemde. Tesla'nın yeni fabrika açtığı Almanya'da çalışanların geri çevirdiği ofisten çalışılması talebinde ısrar ettiği e-postayı salı günü Twitter'da paylaşan Musk'ın "Tesla'daki herkesin haftada en az 40 saati ofiste geçirmesi gerekiyor. Eğer gelmezseniz, istifa ettiğinizi varsayacağız" diye yazdığı görüldü. Musk, bu talimatıyla "1950'lerden kalma bir şey gibi" diye alay eden Avustralyalı teknoloji milyarderi ve Atlassian Plc'nin kurucu ortağı Scott Farquhar ile de tweet atışmasına girdi. Farquhar'ın Tesla çalışanlarını uzaktan çalışabilecekleri iş bulmaya teşvik eden tweetine, Musk'tan "Durgunluklar hayati bir ekonomik temizlik işlevi görür" yanıtı geldi.Dünyanın en zengin kişisi, geçen ayın sonunda bir kullanıcısının ekonominin resesyonun kapıya dayanıp dayanmadığı sorusuna "Evet, ama bu aslında iyi bir şey. Aptalların üzerine çok uzun zamandır para yağıyor. Bazı iflasların olması gerekiyor" karşılığını vermişti.Dün ABD'nin en büyük yatırım bankalarından JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, sıkı para politikası ve Ukrayna krizi dahil olmak üzere ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek 'ekonomik kasırgaya hazırlıklı olunması' uyarısını yaptı.Ardından diğer büyük yatırım bankası Goldman Sachs'ın Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron, 'ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şoklar yaşanacağı' tahminini paylaştı. "Enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum. Kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve dinamik ortam. Sisteme yönelik şokların sayısındaki artış benim için benzeri görülmemiş bir durum” diyen Waldron, kendilerini 'daha da zorlu ekonomik zamanların' beklediğini belirtti.

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elon musk