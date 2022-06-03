https://tr.sputniknews.com/20220603/nebenzya-bati-ukraynaya-silah-vererek-savas-sucu-isliyor-1056929729.html

Nebenzya: Batı, Ukrayna’ya silah vererek savaş suçu işliyor

Nebenzya: Batı, Ukrayna’ya silah vererek savaş suçu işliyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı’nın Ukrayna’ya silah sağlayarak savaş suçu işlediğini belirtti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T00:28+0300

2022-06-03T00:28+0300

2022-06-03T00:28+0300

vasiliy nebenzya

ukrayna krizi

çok namlulu roketatar

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044931179_0:20:2220:1269_1920x0_80_0_0_9084f4ad6aba3abfec72c34cd55f338c.jpg

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, “Batı, Ukrayna’yı, güya Rusya’yı geri püskürtmek için potansiyelini ve kabiliyetini güçlendirmek için silahlarla doldurarak yeni savaş suçu işliyor” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin bu silahla, son 8 yıl yaptığı gibi Donbass’ın sivil mahallelerine saldırarak kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmeye devam ettiğini söyleyen Nebenzya, “Misal, ABD Ukrayna’ya İngiliz yapımı uzun menzilli M-777 obüslerini sağladı. Dünya Çocukları Koruma Günü’ne bir gün kala Donetsk bölgesindeki Makeyevka kasabasına bu silahtan atılan mermi nedeniyle Mira adında 5 yaşındaki kız çocuğu dahil 5 kişi öldü” dedi.ABD’nin Ukrayna’ya çok namlulu roketatar göndereceğini duyurduğunu anımsatan Nebenzya, “Bu, Washington’un mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ikiyüzlü biçimde iddia ettiği çatışmanın daha da tırmanmasına yol açacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de bunu bilmesi gerekiyor, tabii eğer bu kurum adaletle ilgileniyorsa” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220601/pentagon-ukraynaya-cok-namlulu-roketatarlar-helikopterler-ve-fuzeler-gonderilecek-1056895957.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vasiliy nebenzya, ukrayna krizi, çok namlulu roketatar