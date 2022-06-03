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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/nebenzya-bati-ukraynaya-silah-vererek-savas-sucu-isliyor-1056929729.html
Nebenzya: Batı, Ukrayna’ya silah vererek savaş suçu işliyor
Nebenzya: Batı, Ukrayna’ya silah vererek savaş suçu işliyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı’nın Ukrayna’ya silah sağlayarak savaş suçu işlediğini belirtti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T00:28+0300
2022-06-03T00:28+0300
vasiliy nebenzya
ukrayna krizi
çok namlulu roketatar
ukrayna krizi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, “Batı, Ukrayna’yı, güya Rusya’yı geri püskürtmek için potansiyelini ve kabiliyetini güçlendirmek için silahlarla doldurarak yeni savaş suçu işliyor” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin bu silahla, son 8 yıl yaptığı gibi Donbass’ın sivil mahallelerine saldırarak kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmeye devam ettiğini söyleyen Nebenzya, “Misal, ABD Ukrayna’ya İngiliz yapımı uzun menzilli M-777 obüslerini sağladı. Dünya Çocukları Koruma Günü’ne bir gün kala Donetsk bölgesindeki Makeyevka kasabasına bu silahtan atılan mermi nedeniyle Mira adında 5 yaşındaki kız çocuğu dahil 5 kişi öldü” dedi.ABD’nin Ukrayna’ya çok namlulu roketatar göndereceğini duyurduğunu anımsatan Nebenzya, “Bu, Washington’un mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ikiyüzlü biçimde iddia ettiği çatışmanın daha da tırmanmasına yol açacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de bunu bilmesi gerekiyor, tabii eğer bu kurum adaletle ilgileniyorsa” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220601/pentagon-ukraynaya-cok-namlulu-roketatarlar-helikopterler-ve-fuzeler-gonderilecek-1056895957.html
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vasiliy nebenzya, ukrayna krizi, çok namlulu roketatar

Nebenzya: Batı, Ukrayna’ya silah vererek savaş suçu işliyor

00:28 03.06.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель / Fotoğraf bankasına girRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı’nın Ukrayna’ya silah sağlayarak savaş suçu işlediğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, “Batı, Ukrayna’yı, güya Rusya’yı geri püskürtmek için potansiyelini ve kabiliyetini güçlendirmek için silahlarla doldurarak yeni savaş suçu işliyor” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlerin bu silahla, son 8 yıl yaptığı gibi Donbass’ın sivil mahallelerine saldırarak kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmeye devam ettiğini söyleyen Nebenzya, “Misal, ABD Ukrayna’ya İngiliz yapımı uzun menzilli M-777 obüslerini sağladı. Dünya Çocukları Koruma Günü’ne bir gün kala Donetsk bölgesindeki Makeyevka kasabasına bu silahtan atılan mermi nedeniyle Mira adında 5 yaşındaki kız çocuğu dahil 5 kişi öldü” dedi.
ABD’nin Ukrayna’ya çok namlulu roketatar göndereceğini duyurduğunu anımsatan Nebenzya, “Bu, Washington’un mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ikiyüzlü biçimde iddia ettiği çatışmanın daha da tırmanmasına yol açacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de bunu bilmesi gerekiyor, tabii eğer bu kurum adaletle ilgileniyorsa” diye konuştu.
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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