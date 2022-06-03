https://tr.sputniknews.com/20220603/nureddin-nebati-suudi-arabistan-maliye-bakani-ile-gorustu-1056964233.html
Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü
Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Al-Jadaan ile görüştü. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T23:10+0300
2022-06-03T23:10+0300
2022-06-03T23:10+0300
türkiye
nureddin nebati
suudi arabistan
mohammed bin abdullah al-jadaan
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldi.Bakan Nebati, Twitter hesabından Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.Toplantının ardından Suudi Arabistan Maliye Bakanı Al-Jadaan ile görüştüklerini bildiren Nebati, "Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması ve yatırımların en üst düzeyde teşvik edilmesi hususlarında istişarelerde bulunarak, bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik" ifadesini kullandı.
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nureddin nebati, suudi arabistan, mohammed bin abdullah al-jadaan
Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Al-Jadaan ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Toplantının ardından Suudi Arabistan Maliye Bakanı Al-Jadaan ile görüştüklerini bildiren Nebati, "Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması ve yatırımların en üst düzeyde teşvik edilmesi hususlarında istişarelerde bulunarak, bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik" ifadesini kullandı.