https://tr.sputniknews.com/20220603/nureddin-nebati-suudi-arabistan-maliye-bakani-ile-gorustu-1056964233.html

Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü

Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Al-Jadaan ile görüştü. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T23:10+0300

2022-06-03T23:10+0300

2022-06-03T23:10+0300

türkiye

nureddin nebati

suudi arabistan

mohammed bin abdullah al-jadaan

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldi.Bakan Nebati, Twitter hesabından Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.Toplantının ardından Suudi Arabistan Maliye Bakanı Al-Jadaan ile görüştüklerini bildiren Nebati, "Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması ve yatırımların en üst düzeyde teşvik edilmesi hususlarında istişarelerde bulunarak, bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik" ifadesini kullandı.

türkiye

suudi arabistan

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nureddin nebati, suudi arabistan, mohammed bin abdullah al-jadaan