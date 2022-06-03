https://tr.sputniknews.com/20220603/odul-torenine-tekerli-sandalye-ile-giden-gulsene-engelsiz-yasam-derneginden-dava-1056951342.html

Ödül törenine tekerlekli sandalye ile giden Gülşen'e Engelsiz Yaşam Derneği'nden dava

Ödül törenine tekerlekli sandalye ile giden Gülşen'e Engelsiz Yaşam Derneği'nden dava

Engelsiz Yaşam Derneği, katıldığı ödül törenine tekerlekli sandalye ile giden Gülşen'e dava açmaya hazırlanıyor. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T16:48+0300

2022-06-03T16:48+0300

2022-06-03T16:55+0300

gülşen

yaşam

tekerlekli sandalye

dava

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Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninde sahne alanına tekerlekli sandalye ile gitti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, Bülent Ersoy'u anarak "Otriş giyip Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi?" notunu yazdı. Gülşen'i Ersoy'dan destek alan paylaşımı engelli vatandaşları ve ailelerini rahatsız etti.Gülşen'in görüntülerinin ardından YouTube kanalında yayınlanan Al Sana Haber programına telefonla bağlanan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.‘Engelli kardeşlerimizi rencide eden bir durum’Görüntülerle ilgili konuşan Önder, "Bülent Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanması gayet insani bir durum. Ancak Gülşen' in bu davranışı takındığı bu tavır, engelli kardeşlerimizi rencide eden bir durum ve engelli kardeşlerimizi son derece yaralamıştır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/gulsen-namuslu-gorunmek-kimlere-kalmis-1053954220.html

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gülşen, tekerlekli sandalye, dava