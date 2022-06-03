https://tr.sputniknews.com/20220603/orduda-patlayan-ana-su-borusu-taskina-yol-acti-1056946933.html
Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı
Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı
Ordu’nun Ünye ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu taşkına neden oldu. Trafiği durma noktasına getiren taşkın nedeniyle bazı ilçelerde... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:54+0300
2022-06-03T14:54+0300
2022-06-03T14:54+0300
türkiye
taşkın
belediye
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056946678_0:102:1600:1002_1920x0_80_0_0_d963fc7cf96a8ba2cffd893efacece8a.jpg
Ordu’nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen onarım ve bakım çalışmaları esnasında ana su boru hattı patladı.Yaşanan olay sonrası sokak ve caddelerde taşkınlar görünürken, bazı ev ve iş yerini ise su bastı.Ünye Çevre Yolu’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle sahil yolundan sağlanan trafik akışı, su taşkınının yaşanması ile birlikte durma noktasına geldi.Su kesintisi yaşandıOlay sonrası mahalle sakinleri, belediye ekipleri ile birlikte hayatın normale dönmesi için seferber olurken, arıza nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su kesintisi de yaşandı.Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale için çalışmalarına başlarken, Burunucu, Ortayılmazlar, Atatürk ve Çamurlu Mahallesi’ne saat 15.00’e kadar su verilemeyeceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-patlayan-su-borusu-nedeniyle-bazi-is-yerlerini-su-basti-1056934454.html
türkiye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056946678_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_32f095efae96a54f18e2df4328cd45d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taşkın, belediye, ordu
Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı
Abone ol
Ordu’nun Ünye ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu taşkına neden oldu. Trafiği durma noktasına getiren taşkın nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşandı.
Ordu’nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen onarım ve bakım çalışmaları esnasında ana su boru hattı patladı.
Yaşanan olay sonrası sokak ve caddelerde taşkınlar görünürken, bazı ev ve iş yerini ise su bastı.
Ünye Çevre Yolu’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle sahil yolundan sağlanan trafik akışı, su taşkınının yaşanması ile birlikte durma noktasına geldi.
Su kesintisi yaşandı
Olay sonrası mahalle sakinleri, belediye ekipleri ile birlikte hayatın normale dönmesi için seferber olurken, arıza nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su kesintisi de yaşandı.
Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale için çalışmalarına başlarken, Burunucu, Ortayılmazlar, Atatürk ve Çamurlu Mahallesi’ne saat 15.00’e kadar su verilemeyeceği öğrenildi.