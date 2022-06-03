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Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı
Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı
Ordu’nun Ünye ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu taşkına neden oldu. Trafiği durma noktasına getiren taşkın nedeniyle bazı ilçelerde... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:54+0300
2022-06-03T14:54+0300
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taşkın
belediye
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Ordu’nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen onarım ve bakım çalışmaları esnasında ana su boru hattı patladı.Yaşanan olay sonrası sokak ve caddelerde taşkınlar görünürken, bazı ev ve iş yerini ise su bastı.Ünye Çevre Yolu’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle sahil yolundan sağlanan trafik akışı, su taşkınının yaşanması ile birlikte durma noktasına geldi.Su kesintisi yaşandıOlay sonrası mahalle sakinleri, belediye ekipleri ile birlikte hayatın normale dönmesi için seferber olurken, arıza nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su kesintisi de yaşandı.Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale için çalışmalarına başlarken, Burunucu, Ortayılmazlar, Atatürk ve Çamurlu Mahallesi’ne saat 15.00’e kadar su verilemeyeceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-patlayan-su-borusu-nedeniyle-bazi-is-yerlerini-su-basti-1056934454.html
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taşkın, belediye, ordu

Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı

14:54 03.06.2022
© İHA / HAMZA ALPOrdu'nun Ünye ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu taşkına sebep oldu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu taşkına sebep oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA / HAMZA ALP
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Ordu’nun Ünye ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu taşkına neden oldu. Trafiği durma noktasına getiren taşkın nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşandı.
Ordu’nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen onarım ve bakım çalışmaları esnasında ana su boru hattı patladı.
Yaşanan olay sonrası sokak ve caddelerde taşkınlar görünürken, bazı ev ve iş yerini ise su bastı.
Ünye Çevre Yolu’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle sahil yolundan sağlanan trafik akışı, su taşkınının yaşanması ile birlikte durma noktasına geldi.

Su kesintisi yaşandı

Olay sonrası mahalle sakinleri, belediye ekipleri ile birlikte hayatın normale dönmesi için seferber olurken, arıza nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su kesintisi de yaşandı.
Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale için çalışmalarına başlarken, Burunucu, Ortayılmazlar, Atatürk ve Çamurlu Mahallesi’ne saat 15.00’e kadar su verilemeyeceği öğrenildi.
Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
TÜRKİYE
Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
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