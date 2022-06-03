https://tr.sputniknews.com/20220603/patrusev-bati-bdt-ulkeleri-arasindaki-baglari-koparmak-istiyor-1056930339.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Batı, BDT ülkeleri arasındaki bağları koparmak istiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Batı, BDT ülkeleri arasındaki bağları koparmak istiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkeler üzerindeki baskıyı artırmaya ve halklar arasında... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T00:55+0300

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dünya

nikolay patruşev

rusya

batı

bdt

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rus ‘Kommersant’ gazetesine açıklamasında, “Güvenlik Konseyi, Batı'nın BDT ülkeleri üzerindeki baskıyı artırma, halklarımız arasında yüzyıllar boyunca gelişen bağları koparma, ortak zaferlerin tarihini tahrif etme yönündeki süregelen girişimlerini yakından takip ediyor” ifadesini kullandı.Batı’nın, dünya hegemonyasını sürdürmek için son 30 yılda, ülkelerarası gerilimleri ve çatışmaları giderek daha fazla kışkırtmaya başladığını söyleyen Patruşev, “Silah kontrol sistemini bozma çalışmaları sürüyor, dünya genelinde ve Rusya sınırları yakınlarındaki askeri-siyasi gerilim tırmanıyor. ABD ve müttefikleri, 2. Dünya Savaşı sonucu oluşan ve herkesçe kabul edilen BM liderliğindeki güvenlik mimarisini yıkma ve uluslararası hukuku, kimsenin çıkarlarını gözetmeksizin kurmayı düşündükleri bir tür "kurallara dayalı düzen" ile değiştirme yolunu tuttu” dedi.Batı’nın, Rusya’yı kontrol altına almaya ve zayıflatmaya yönelik uzun vadeli stratejisini hızlandırdığını dile getiren Patruşev, bu stratejinin egemenlik, pragmatizm, çok vektörlülük ve öngörülebilirlik ilkelerini ayaklar altına aldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

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nikolay patruşev, rusya, batı, bdt