https://tr.sputniknews.com/20220603/patrusev-bati-bdt-ulkeleri-arasindaki-baglari-koparmak-istiyor-1056930339.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Batı, BDT ülkeleri arasındaki bağları koparmak istiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Batı, BDT ülkeleri arasındaki bağları koparmak istiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkeler üzerindeki baskıyı artırmaya ve halklar arasında... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T00:55+0300
2022-06-03T00:55+0300
2022-06-03T00:56+0300
dünya
nikolay patruşev
rusya
batı
bdt
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rus ‘Kommersant’ gazetesine açıklamasında, “Güvenlik Konseyi, Batı'nın BDT ülkeleri üzerindeki baskıyı artırma, halklarımız arasında yüzyıllar boyunca gelişen bağları koparma, ortak zaferlerin tarihini tahrif etme yönündeki süregelen girişimlerini yakından takip ediyor” ifadesini kullandı.Batı’nın, dünya hegemonyasını sürdürmek için son 30 yılda, ülkelerarası gerilimleri ve çatışmaları giderek daha fazla kışkırtmaya başladığını söyleyen Patruşev, “Silah kontrol sistemini bozma çalışmaları sürüyor, dünya genelinde ve Rusya sınırları yakınlarındaki askeri-siyasi gerilim tırmanıyor. ABD ve müttefikleri, 2. Dünya Savaşı sonucu oluşan ve herkesçe kabul edilen BM liderliğindeki güvenlik mimarisini yıkma ve uluslararası hukuku, kimsenin çıkarlarını gözetmeksizin kurmayı düşündükleri bir tür "kurallara dayalı düzen" ile değiştirme yolunu tuttu” dedi.Batı’nın, Rusya’yı kontrol altına almaya ve zayıflatmaya yönelik uzun vadeli stratejisini hızlandırdığını dile getiren Patruşev, bu stratejinin egemenlik, pragmatizm, çok vektörlülük ve öngörülebilirlik ilkelerini ayaklar altına aldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Batı, BDT ülkeleri arasındaki bağları koparmak istiyor
00:55 03.06.2022 (güncellendi: 00:56 03.06.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkeler üzerindeki baskıyı artırmaya ve halklar arasında yüzyıllar boyunca gelişen bağları kırmaya yönelik devam eden girişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rus ‘Kommersant’ gazetesine açıklamasında, “Güvenlik Konseyi, Batı'nın BDT ülkeleri üzerindeki baskıyı artırma, halklarımız arasında yüzyıllar boyunca gelişen bağları koparma, ortak zaferlerin tarihini tahrif etme yönündeki süregelen girişimlerini yakından takip ediyor” ifadesini kullandı.
Batı’nın, dünya hegemonyasını sürdürmek için son 30 yılda, ülkelerarası gerilimleri ve çatışmaları giderek daha fazla kışkırtmaya başladığını söyleyen Patruşev, “Silah kontrol sistemini bozma çalışmaları sürüyor, dünya genelinde ve Rusya sınırları yakınlarındaki askeri-siyasi gerilim tırmanıyor. ABD ve müttefikleri, 2. Dünya Savaşı sonucu oluşan ve herkesçe kabul edilen BM liderliğindeki güvenlik mimarisini yıkma ve uluslararası hukuku, kimsenin çıkarlarını gözetmeksizin kurmayı düşündükleri bir tür "kurallara dayalı düzen" ile değiştirme yolunu tuttu” dedi.
Batı’nın, Rusya’yı kontrol altına almaya ve zayıflatmaya yönelik uzun vadeli stratejisini hızlandırdığını dile getiren Patruşev, bu stratejinin egemenlik, pragmatizm, çok vektörlülük ve öngörülebilirlik ilkelerini ayaklar altına aldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
“Rusya’nın, herkes için eşit ve bölünmez bir güvenlik inşa etme çabalarının, Asya-Pasifik bölgesi, Afrika ve Latin Amerika'nın çoğu ülkesinde yankı buluyor. Aynı zamanda Batılı meslektaşlarımızla da temaslarımızı kesmiyoruz, uzlaşmacı çözümler aramaya devam ediyor karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin mümkün olduğu alanları belirliyoruz. Misal, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ile diyalog yürütüyorduk. Bu diyalog sırasında, Rusya'nın ‘kırmızı çizgilerin’ geçilmesine ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin oluşmasına izin vermeyeceğimizi katı biçimde ortaya koyduk.”