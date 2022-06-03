https://tr.sputniknews.com/20220603/perincek-rusya-cin-iran-hindistan-ile-birlikte-yeni-bir-uygarlik-olusuyor--1056951467.html

Perinçek: Rusya, Çin, İran, Hindistan ile birlikte yeni bir uygarlık oluşuyor

Perinçek: Rusya, Çin, İran, Hindistan ile birlikte yeni bir uygarlık oluşuyor

İzmir'de konuşan Vatan Partisi lideri Perinçek, "Rusya, Çin, İran, Hindistan ile birlikte yeni bir uygarlık oluşuyor dünyada. Atlantik'in dayattığı bencillik... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T16:58+0300

2022-06-03T16:58+0300

2022-06-03T17:00+0300

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin önünde büyük bir 'çözümün' olduğunu kaydeden Perinçek, "Bakın Türkiye halkı da devleti de Atlantik sisteminin duvarlarını zorladı ve dışına çıkıyor. Bu, çok önemli bir olay. Atatürk'ten bu yana yaşadığımız yepyeni bir olay. İlk defa dünya sisteminin dışına çıkan bir Türkiye var" diye konuştu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşananları hatırlatan Perinçek şunları söyledi: "Doğrudan doğruya Atlantik ile karşı karşıya geldi. Şimdi oylara da tercihlere de bunun yansıdığını görüyoruz. Ordu zaten savaşıyor. ABD'nin 'kara gücüm, kara kuvvetim' dediği, PKK'yı eziyor, bastırıyor, FETÖ'yü Türkiye tasfiye etti, büyük ölçüde. Türkiye hapishanelerinde bugün NATO generalleri yatıyor. Türkiye'nin kanımca en önemli gerçeği budur. FETÖ generalleri NATO generalleridir. Türkiye onları hapislere tıkmıştır. Türkiye-NATO ilişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri en güzel bu fotoğrafta gözüküyor." Perinçek, Türkiye'nin 'üretim devrimiyle' buradan büyük bir kararla çıkacağını, Türkiye'nin yükselen uygarlığın öncü devletlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin Asya uygarlığının öncü devletlerinden biri olduğunu savunan Perinçek, şöyle konuştu: "Rusya, Çin, İran, Hindistan ile birlikte yeni bir uygarlık oluşuyor dünyada. Atlantik'in dayattığı bencillik, ağır kapitalist sistemin sonuna gelindi. Şimdi kamucu, paylaşmacı, daha insancı, devletçi bir yeni uygarlık doğmakta. Çağdaş uygarlık bu. Çağdaş uygarlık artık Batı uygarlığı değil. O arkada kaldı. Yeniden Asya uygarlığı çağına girdik. ABD emperyalizminin artık çöküşte olduğunu görüyoruz. Dolar saltanatı artık dünyada çöktü."

https://tr.sputniknews.com/20220602/perincek-turkiye-3-5-yil-icerisinde-bambaska-bir-raya-girecek-1056928445.html

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vatan partisi, mehmet perinçek, nato, asya, çin, hindistan, abd, dolar, izmir