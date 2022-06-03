Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220603/pink-martini-26-temmuzda-istanbulda-konser-verecek-1056963243.html
Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:57+0300
2022-06-03T22:57+0300
yaşam
konser
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056963326_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_194e2836d663f1b3bb3cde9ef468055e.jpg
"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip grup, Pasion Turca organizasyonuyla İstanbul'da sahne alacak.Pink Martini'nin Avrupa turnesi kapsamındaki konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 26 Temmuz'da gerçekleşecek.En son yayınladıkları stüdyo albümleri "Je Dis Oui"de Türk dinleyicilerine sürpriz yaparak "Aşkım Bahardı" şarkısına yer veren grup, 2019'da Heinz Record etiketiyle şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Edna Vazquez ile 5 şarkıdan oluşan Besame Mucho EP'si ve aynı yıl Jimmie Herrod ile birlikte kaydettiği 5 şarkılık Tomorrow EP'sini yayınladı.Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları" olarak tarif eden topluluğun şarkıları, "La Casa de Papel", "The West Wing" ve "Desperate Housewives"ın aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde de yer buldu.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056963326_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e7a7a36fa0d9e9ccfebee98cbd47117.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konser, istanbul

Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

22:57 03.06.2022
© AAPink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.
"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip grup, Pasion Turca organizasyonuyla İstanbul'da sahne alacak.
Pink Martini'nin Avrupa turnesi kapsamındaki konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 26 Temmuz'da gerçekleşecek.
En son yayınladıkları stüdyo albümleri "Je Dis Oui"de Türk dinleyicilerine sürpriz yaparak "Aşkım Bahardı" şarkısına yer veren grup, 2019'da Heinz Record etiketiyle şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Edna Vazquez ile 5 şarkıdan oluşan Besame Mucho EP'si ve aynı yıl Jimmie Herrod ile birlikte kaydettiği 5 şarkılık Tomorrow EP'sini yayınladı.
Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları" olarak tarif eden topluluğun şarkıları, "La Casa de Papel", "The West Wing" ve "Desperate Housewives"ın aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde de yer buldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала