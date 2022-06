https://tr.sputniknews.com/20220603/pink-martini-26-temmuzda-istanbulda-konser-verecek-1056963243.html

Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip grup, Pasion Turca organizasyonuyla İstanbul'da sahne alacak.Pink Martini'nin Avrupa turnesi kapsamındaki konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 26 Temmuz'da gerçekleşecek.En son yayınladıkları stüdyo albümleri "Je Dis Oui"de Türk dinleyicilerine sürpriz yaparak "Aşkım Bahardı" şarkısına yer veren grup, 2019'da Heinz Record etiketiyle şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Edna Vazquez ile 5 şarkıdan oluşan Besame Mucho EP'si ve aynı yıl Jimmie Herrod ile birlikte kaydettiği 5 şarkılık Tomorrow EP'sini yayınladı.Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları" olarak tarif eden topluluğun şarkıları, "La Casa de Papel", "The West Wing" ve "Desperate Housewives"ın aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde de yer buldu.

