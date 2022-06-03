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PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon
PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon
Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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PKK'ya örgütsel şekilde fon sağladığı belirlenen şüpheliler, 5 ilde kapsamlı bir operasyonla yakalandı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütüldü. Şüphelilerin PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Millletler (BM) vb. kuruluşlardan sağlanan fonları örgüt propagandası yapmak için kullandığı belirlendi.AB ve BM'den gelen fonların, sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlandığı öğrenildi.Soruşturmada kapsamında elde edilen kaynakları özellikle 2015 yılında yaşanan Hendek olayları esnasında aktardıkları MASAK raporuyla ortaya çıktı.MASAK raporu ve iletişimin tespiti doğrultusunda İstanbul ve 4 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Şirinevler'de bulunan bir binada arama yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/mitten-operasyon-pkkli-mehmet-dogan-etkisiz-hale-getirildi-1056914903.html
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türkiye, masak, hazine ve maliye bakanlığı, pkk, operasyon

PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon

09:53 03.06.2022
© AAOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında İstanbul ve 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şirinevler'de bulunan Göç İzleme Derneği'nde de (GÖÇİZDER) sabah saatlerinde arama yapıldı.
PKK'ya örgütsel şekilde fon sağladığı belirlenen şüpheliler, 5 ilde kapsamlı bir operasyonla yakalandı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütüldü. Şüphelilerin PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Millletler (BM) vb. kuruluşlardan sağlanan fonları örgüt propagandası yapmak için kullandığı belirlendi.
AB ve BM'den gelen fonların, sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlandığı öğrenildi.
Soruşturmada kapsamında elde edilen kaynakları özellikle 2015 yılında yaşanan Hendek olayları esnasında aktardıkları MASAK raporuyla ortaya çıktı.
MASAK raporu ve iletişimin tespiti doğrultusunda İstanbul ve 4 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Şirinevler'de bulunan bir binada arama yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.
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