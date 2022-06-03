Putin: Rusya buğday ihracatını 50 milyon tona çıkarmaya hazır

“Dünyada yılda yaklaşık 800 milyon ton tahıl ve buğday üretiliyor. Şimdi bize Ukrayna'nın 20 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazır olduğu söyleniyor. 20 milyon ton, dünyada üretilen 800 milyon tonun yüzde 2.5’dir. Ancak buğdayın dünyadaki toplam gıda arzının sadece yüzde 20'sini oluşturduğu gerçeğinden hareket edersek, bunlar bizim verilerimiz değil, bunlar BM’nin verileri, o zaman bu 20 milyon ton Ukrayna buğdayı yüzde 0.5’e denk geliyor ve bu da ‘hiç bir şeydir’. Ukrayna’nın toplam ihracat potansiyeli 20 milyonu geçmiyor.”