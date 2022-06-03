https://tr.sputniknews.com/20220603/rizede-fotograf-cektirirken-dereye-dusen-turist-kayboldu-1056959762.html
Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu
Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turist kayboldu. Turistin derede akıntıya kapıldığı anlar, cep telefonu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T21:34+0300
2022-06-03T21:34+0300
2022-06-03T21:34+0300
yaşam
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Rize'de Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) dengesini kaybederek dereye düştü.Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.Ummanlı turistin derede akıntıya kapıldığı anlar, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, riskli bir yerde kaya üzerine çıkan Zaid’in eğilerek suya dokunmaya çalıştığı, bu sırada ise ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştüğü görülüyor.
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rize
Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turist kayboldu. Turistin derede akıntıya kapıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Rize'de Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) dengesini kaybederek dereye düştü.
Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.
Ummanlı turistin derede akıntıya kapıldığı anlar, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, riskli bir yerde kaya üzerine çıkan Zaid’in eğilerek suya dokunmaya çalıştığı, bu sırada ise ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştüğü görülüyor.