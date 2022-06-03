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https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-41-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1056955368.html
Rusya, 41 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Rusya, 41 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın 8 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı yönetimine, üst düzey askerlere ve iş dünyası temsilcilerine ilan ettiği kişisel... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T18:30+0300
2022-06-03T18:30+0300
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vatandaş
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Bakanlık, 41 Kanada vatandaşının Rusya'ya girişini yasaklarken listede Ukrayna'daki aşırı milliyetçi güçleri ve üst düzey askeri yetkilileri destekleyen kişiler yer aldı.Gazi İşleri Bakanı, Savunma Bakan Yardımcısı Lawrence Macaulay, Siyasi İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Peter Hammerschmidt, Teknik Destek İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Troy Crosby, Finansal İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Cheri Crosby, Askeri Altyapı ve Çevreden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Robert Chambers, Bilgi Alışverişi İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Len Bastien, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Isabelle Desmartis, Halkla İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laurie-Anne Kempton ile Kanada Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Frances Allen listede öne çıkan isimler oldu.Bugün ilan edilen yaptırımlarla birlikte Rusya'nın yaptırım listesindeki Kanada vatandaşlarını sayısı 617'ye yükseldi.
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rusya, kanada, vatandaş, yasak

Rusya, 41 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

18:30 03.06.2022
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Kanada Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın 8 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı yönetimine, üst düzey askerlere ve iş dünyası temsilcilerine ilan ettiği kişisel yaptırımlara yanıt verdi.
Bakanlık, 41 Kanada vatandaşının Rusya'ya girişini yasaklarken listede Ukrayna'daki aşırı milliyetçi güçleri ve üst düzey askeri yetkilileri destekleyen kişiler yer aldı.

Gazi İşleri Bakanı, Savunma Bakan Yardımcısı Lawrence Macaulay, Siyasi İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Peter Hammerschmidt, Teknik Destek İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Troy Crosby, Finansal İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Cheri Crosby, Askeri Altyapı ve Çevreden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Robert Chambers, Bilgi Alışverişi İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Len Bastien, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Isabelle Desmartis, Halkla İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laurie-Anne Kempton ile Kanada Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Frances Allen listede öne çıkan isimler oldu.

Bugün ilan edilen yaptırımlarla birlikte Rusya'nın yaptırım listesindeki Kanada vatandaşlarını sayısı 617'ye yükseldi.
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