https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-disisleri-lavrov-ve-cavusoglu-ukrayna-tahilinin-limanlardan-cikarilmasi-konusunu-ele-alacak-1056939832.html
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile 8 Haziran’da Ankara'da görüşeceğini ve Ukrayna tahılının... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T13:27+0300
2022-06-03T13:27+0300
2022-06-03T13:27+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 8 Haziran’da Ankara’yı ziyaret edeceğini doğruladı.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’daki bu görüşmenin, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda en üst düzeyde gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde olacağını belirtti.Peskov, görüşmede mayın tehlikesi nedeniyle limanlardan çıkarılamayan Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunun ele alınacağını ifade etti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in karasularını deniz mayınlarından temizlemesinin ardından Moskova'nın da tahılın limanlardan güvenli bir biçimde çıkarılmasını sağlamaya ve tahıl gemilerine uluslararası karasularına ulaşana dek eşlik etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.
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Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile 8 Haziran’da Ankara'da görüşeceğini ve Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 8 Haziran’da Ankara’yı ziyaret edeceğini doğruladı.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’daki bu görüşmenin, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda en üst düzeyde gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde olacağını belirtti.
Peskov, görüşmede mayın tehlikesi nedeniyle limanlardan çıkarılamayan Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunun ele alınacağını ifade etti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in karasularını deniz mayınlarından temizlemesinin ardından Moskova'nın da tahılın limanlardan güvenli bir biçimde çıkarılmasını sağlamaya ve tahıl gemilerine uluslararası karasularına ulaşana dek eşlik etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.