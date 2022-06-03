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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-disisleri-lavrov-ve-cavusoglu-ukrayna-tahilinin-limanlardan-cikarilmasi-konusunu-ele-alacak-1056939832.html
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile 8 Haziran’da Ankara'da görüşeceğini ve Ukrayna tahılının... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T13:27+0300
2022-06-03T13:27+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
ukrayna
tahıl
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 8 Haziran’da Ankara’yı ziyaret edeceğini doğruladı.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’daki bu görüşmenin, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda en üst düzeyde gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde olacağını belirtti.Peskov, görüşmede mayın tehlikesi nedeniyle limanlardan çıkarılamayan Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunun ele alınacağını ifade etti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in karasularını deniz mayınlarından temizlemesinin ardından Moskova'nın da tahılın limanlardan güvenli bir biçimde çıkarılmasını sağlamaya ve tahıl gemilerine uluslararası karasularına ulaşana dek eşlik etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220603/le-point-seytani-ikili-dedigi-erdogan-ile-putinin-rekabetci-isbirligi-yaptigini-yazdi--1056937421.html
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rusya, türkiye, ukrayna, tahıl, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak

13:27 03.06.2022
© SputnikSergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile 8 Haziran’da Ankara'da görüşeceğini ve Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 8 Haziran’da Ankara’yı ziyaret edeceğini doğruladı.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’daki bu görüşmenin, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda en üst düzeyde gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde olacağını belirtti.
Peskov, görüşmede mayın tehlikesi nedeniyle limanlardan çıkarılamayan Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunun ele alınacağını ifade etti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in karasularını deniz mayınlarından temizlemesinin ardından Moskova'nın da tahılın limanlardan güvenli bir biçimde çıkarılmasını sağlamaya ve tahıl gemilerine uluslararası karasularına ulaşana dek eşlik etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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