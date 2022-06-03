https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-disisleri-lavrov-ve-cavusoglu-ukrayna-tahilinin-limanlardan-cikarilmasi-konusunu-ele-alacak-1056939832.html

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile 8 Haziran’da Ankara'da görüşeceğini ve Ukrayna tahılının... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T13:27+0300

2022-06-03T13:27+0300

2022-06-03T13:27+0300

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sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 8 Haziran’da Ankara’yı ziyaret edeceğini doğruladı.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’daki bu görüşmenin, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda en üst düzeyde gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde olacağını belirtti.Peskov, görüşmede mayın tehlikesi nedeniyle limanlardan çıkarılamayan Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunun ele alınacağını ifade etti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in karasularını deniz mayınlarından temizlemesinin ardından Moskova'nın da tahılın limanlardan güvenli bir biçimde çıkarılmasını sağlamaya ve tahıl gemilerine uluslararası karasularına ulaşana dek eşlik etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

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rusya, türkiye, ukrayna, tahıl, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu