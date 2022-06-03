https://tr.sputniknews.com/20220603/sanliurfada-iki-asiret-birbirine-girdi-2si-polis-cok-sayida-yarali-var-1056953116.html

Şanlıurfa'da iki aşiret birbirine girdi: 2'si polis çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da iki aşiret birbirine girdi: 2'si polis çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T17:28+0300

2022-06-03T17:28+0300

2022-06-03T17:28+0300

türkiye

şanlıurfa

kavga

silahlı kavga

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Akçakale ilçe merkezinde iddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda 2’si polis çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html

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şanlıurfa, kavga, silahlı kavga