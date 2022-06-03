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Şanlıurfa'da iki aşiret birbirine girdi: 2'si polis çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da iki aşiret birbirine girdi: 2'si polis çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T17:28+0300
2022-06-03T17:28+0300
türkiye
şanlıurfa
kavga
silahlı kavga
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Akçakale ilçe merkezinde iddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda 2’si polis çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html
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şanlıurfa, kavga, silahlı kavga

Şanlıurfa'da iki aşiret birbirine girdi: 2'si polis çok sayıda yaralı var

17:28 03.06.2022
© DHAŞanlıurfa'da iki aşiret birbirine girdi: 2'si polis çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da iki aşiret birbirine girdi: 2'si polis çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgada 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandı.
Akçakale ilçe merkezinde iddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.
Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda 2’si polis çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
TÜRKİYE
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
12:47
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