https://tr.sputniknews.com/20220603/selvi-bayram-nedeniyle-secim-3-4-hafta-one-cekilebilir-1056933606.html

Selvi: Bayram nedeniyle seçim 3-4 hafta öne çekilebilir

Selvi: Bayram nedeniyle seçim 3-4 hafta öne çekilebilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerin bayram nedeniyle öne çekilebileceğini yazdı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T08:27+0300

2022-06-03T08:27+0300

2022-06-03T08:27+0300

politika

seçim

erken seçim

abdulkadir selvi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Azerbaycan dönüşü seçimlerin 2023 Haziran'ında olacağını söylediğini hatırlatan Selvi, planlanan seçimin 24 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın da 28 Haziran'da olduğuna dikkat çekti.Selvi, şu ifadeleri kullandı:"Kurban Bayramı demek en az bir ay önceden başlamak üzere hac mevsimi demek. Aynı zamanda haziranın ortasında üniversite sınavları yapılıyor. Seçim kampanyası 3 aylık bir takvimi kapsıyor ama son 40 gün çok yoğun geçiyor. Bir düşünce var. Kurban Bayramı telaşı ile seçimleri üst üste getirmeyelim. Üniversite sınav stresini yaşayan gençlerimizin psikolojisini dikkate alalım. Üniversite sınavı bittiği andan itibaren tatile çıkmak için bekleyen aileleri seçim nedeniyle zor durumda bırakmayalım.O nedenle seçimleri haziranın ilk haftasına ya da mayısın son haftasına çekelim diye bir düşünce var. 28 Mayıs ya da 4 Haziran gibi. Tabii bu erken seçim olmuyor. Olursa öne çekilmiş seçim olur. Ama dediğim gibi, bir düşünce aşamasında."

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seçim, erken seçim, abdulkadir selvi