https://tr.sputniknews.com/20220603/senegal-lideri-sall-putin-tahil-urunlerinin-ukraynadan-cikarilmasina-katki-sunmaya-hazir-1056960489.html
Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır
Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır
Senegal Devlet Başkanı Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T21:59+0300
2022-06-03T21:59+0300
2022-06-03T22:00+0300
ukrayna krizi
macky sall
senegal
vladimir putin
tahıl
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Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelen Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Twitter'dan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Sall, "Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna tahılının ihracatına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusya, kendi buğday ve gübresinin ihracatını da sağlamaya hazır" dedi.Sall, tüm partnerleri buğday ve gübre ihracatına yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.Sall, Putin'e nazik karşılaması ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki'yle yaptıkları dostane görüşme için teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/putin-rusya-bugday-ihracatini-50-milyon-tona-cikarmaya-hazir-1056958908.html
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Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır
21:59 03.06.2022 (güncellendi: 22:00 03.06.2022) Abone ol
Senegal Devlet Başkanı Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı.
Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelen Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Twitter'dan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Sall, "Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna tahılının ihracatına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusya, kendi buğday ve gübresinin ihracatını da sağlamaya hazır" dedi.
Sall, tüm partnerleri buğday ve gübre ihracatına yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.
Sall, Putin'e nazik karşılaması ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki'yle yaptıkları dostane görüşme için teşekkür etti.