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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/senegal-lideri-sall-putin-tahil-urunlerinin-ukraynadan-cikarilmasina-katki-sunmaya-hazir-1056960489.html
Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır
Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır
Senegal Devlet Başkanı Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
macky sall
senegal
vladimir putin
tahıl
ukrayna
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Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelen Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Twitter'dan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Sall, "Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna tahılının ihracatına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusya, kendi buğday ve gübresinin ihracatını da sağlamaya hazır" dedi.Sall, tüm partnerleri buğday ve gübre ihracatına yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.Sall, Putin'e nazik karşılaması ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki'yle yaptıkları dostane görüşme için teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/putin-rusya-bugday-ihracatini-50-milyon-tona-cikarmaya-hazir-1056958908.html
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macky sall, senegal, vladimir putin, tahıl, ukrayna

Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır

21:59 03.06.2022 (güncellendi: 22:00 03.06.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin - Macky Sall
Vladimir Putin - Macky Sall - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Sputnik
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Senegal Devlet Başkanı Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı.
Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelen Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Twitter'dan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Sall, "Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna tahılının ihracatına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusya, kendi buğday ve gübresinin ihracatını da sağlamaya hazır" dedi.

Sall, tüm partnerleri buğday ve gübre ihracatına yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Sall, Putin'e nazik karşılaması ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki'yle yaptıkları dostane görüşme için teşekkür etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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Putin: Rusya buğday ihracatını 50 milyon tona çıkarmaya hazır
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