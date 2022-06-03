Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır

Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelen Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Twitter'dan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.



Sall, "Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna tahılının ihracatına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusya, kendi buğday ve gübresinin ihracatını da sağlamaya hazır" dedi.



Sall, tüm partnerleri buğday ve gübre ihracatına yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.



Sall, Putin'e nazik karşılaması ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki'yle yaptıkları dostane görüşme için teşekkür etti.