Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220603/sevgilisine-sinirlenip-2-bin-600-yillik-eserlerin-de-bulundugu-muzeye-saldirdi-zarar-5-milyon-dolar-1056935848.html
Sevgilisine sinirlenip 2 bin 600 yıllık eserlerin de bulunduğu müzeye saldırdı: Zarar 5 milyon dolar
Sevgilisine sinirlenip 2 bin 600 yıllık eserlerin de bulunduğu müzeye saldırdı: Zarar 5 milyon dolar
ABD'nin Teksas eyaletinde bir şahıs, girdiği müzede tarihi ve sanatsal öneme sahip toplamda 5 milyon değerinde çok sayıda eseri tahrip etti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T11:08+0300
2022-06-03T11:12+0300
yaşam
abd
dallas
teksas
müze
saldırı
tarihi eser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042877819_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_6300cc5752cc3b4bda8935f32f0899f0.jpg
Olay, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde gerçekleşti. ABD medyasında yer alan haberlere göre çarşamba günü saat 21.40'ta Dallas Sanat Müzesi'ne zorla giren 21 yaşındaki Brian Hernandez eline aldığı bir metal sandalye ile müzedeki eserlere saldırmaya başladı. Müze güvenliği tarafından yakalanana dek aralarında çok sayıda tarihi eserin de bulunduğu sanat eserlerini tahrip eden şahıs, saldırıyı neden gerçekleştirdiği sorulduğunda ise 'sevgilisine sinirlendiğini' söyledi.NBC 5'in ulaştığı tutuklama kararı metnine göre tahrip edilen eserlerin değeri toplamda 5 milyon 153 bin dolar.Antik Yunan döneminden bir testi ve mücevher kutusu tahrip edildiTahrip edilen eserler arasında Antik Yunan dönemine ait 2 bin 600 yıllık bir testi ve yine Antik Yunan döneminden 2 bin 500 yıllık bir mücevher kutusu da bulunuyor. Tahrip edilen diğer eserlerin ise büyük bir çoğunluğunun yeri doldurulamaz sanat eserleri olduğu kaydedildi.Saldırganın eserlere zarar verebilmek için önce her biri 17 bin dolar değerindeki koruma özellikli cam vitrinleri kırdığı, ayrıca müzedeki bilgisayar, telefon, bank ve tabelalara da hasar verdiği belirtildi.Olay yerine intikal eden polis, 'değeri 300 bin doların üzerinde adli suç işlemekten' dolayı saldırganı tutukladı.100 bin dolarlık kefalet belirlendiMüze yöneticileri yaptığı açıklamada, "Bu olay bizi harap ederken, kimsenin zarar görmediği için minnettarız. Personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliği, yönetimimizde sanatın özeni ve korunması ile birlikte en büyük önceliklerimizdir" ifadelerini kullandı.Dallas County Hapishanesine gönderilen saldırgan için 100 bin dolarlık bir kefalet meblağı belirlendi.Dallas Sanat Müzesi'nin saldırı sonucu oluşan net zararı halen tespit etmeye çalıştığı bildirildi.
dallas
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042877819_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_70da77fbad9222b0f92258db744dc2a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, dallas, teksas, müze, saldırı, tarihi eser

Sevgilisine sinirlenip 2 bin 600 yıllık eserlerin de bulunduğu müzeye saldırdı: Zarar 5 milyon dolar

11:08 03.06.2022 (güncellendi: 11:12 03.06.2022)
© DHAABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi
ABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
ABD'nin Teksas eyaletinde bir şahıs, girdiği müzede tarihi ve sanatsal öneme sahip toplamda 5 milyon değerinde çok sayıda eseri tahrip etti.
Olay, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde gerçekleşti.
ABD medyasında yer alan haberlere göre çarşamba günü saat 21.40'ta Dallas Sanat Müzesi'ne zorla giren 21 yaşındaki Brian Hernandez eline aldığı bir metal sandalye ile müzedeki eserlere saldırmaya başladı.
Müze güvenliği tarafından yakalanana dek aralarında çok sayıda tarihi eserin de bulunduğu sanat eserlerini tahrip eden şahıs, saldırıyı neden gerçekleştirdiği sorulduğunda ise 'sevgilisine sinirlendiğini' söyledi.
NBC 5'in ulaştığı tutuklama kararı metnine göre tahrip edilen eserlerin değeri toplamda 5 milyon 153 bin dolar.

Antik Yunan döneminden bir testi ve mücevher kutusu tahrip edildi

Tahrip edilen eserler arasında Antik Yunan dönemine ait 2 bin 600 yıllık bir testi ve yine Antik Yunan döneminden 2 bin 500 yıllık bir mücevher kutusu da bulunuyor. Tahrip edilen diğer eserlerin ise büyük bir çoğunluğunun yeri doldurulamaz sanat eserleri olduğu kaydedildi.
Saldırganın eserlere zarar verebilmek için önce her biri 17 bin dolar değerindeki koruma özellikli cam vitrinleri kırdığı, ayrıca müzedeki bilgisayar, telefon, bank ve tabelalara da hasar verdiği belirtildi.
Olay yerine intikal eden polis, 'değeri 300 bin doların üzerinde adli suç işlemekten' dolayı saldırganı tutukladı.

100 bin dolarlık kefalet belirlendi

Müze yöneticileri yaptığı açıklamada, "Bu olay bizi harap ederken, kimsenin zarar görmediği için minnettarız. Personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliği, yönetimimizde sanatın özeni ve korunması ile birlikte en büyük önceliklerimizdir" ifadelerini kullandı.
Dallas County Hapishanesine gönderilen saldırgan için 100 bin dolarlık bir kefalet meblağı belirlendi.
Dallas Sanat Müzesi'nin saldırı sonucu oluşan net zararı halen tespit etmeye çalıştığı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала