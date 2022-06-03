https://tr.sputniknews.com/20220603/sevgilisine-sinirlenip-2-bin-600-yillik-eserlerin-de-bulundugu-muzeye-saldirdi-zarar-5-milyon-dolar-1056935848.html
Sevgilisine sinirlenip 2 bin 600 yıllık eserlerin de bulunduğu müzeye saldırdı: Zarar 5 milyon dolar
Sevgilisine sinirlenip 2 bin 600 yıllık eserlerin de bulunduğu müzeye saldırdı: Zarar 5 milyon dolar
ABD'nin Teksas eyaletinde bir şahıs, girdiği müzede tarihi ve sanatsal öneme sahip toplamda 5 milyon değerinde çok sayıda eseri tahrip etti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T11:08+0300
2022-06-03T11:08+0300
2022-06-03T11:12+0300
yaşam
abd
dallas
teksas
müze
saldırı
tarihi eser
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Olay, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde gerçekleşti. ABD medyasında yer alan haberlere göre çarşamba günü saat 21.40'ta Dallas Sanat Müzesi'ne zorla giren 21 yaşındaki Brian Hernandez eline aldığı bir metal sandalye ile müzedeki eserlere saldırmaya başladı. Müze güvenliği tarafından yakalanana dek aralarında çok sayıda tarihi eserin de bulunduğu sanat eserlerini tahrip eden şahıs, saldırıyı neden gerçekleştirdiği sorulduğunda ise 'sevgilisine sinirlendiğini' söyledi.NBC 5'in ulaştığı tutuklama kararı metnine göre tahrip edilen eserlerin değeri toplamda 5 milyon 153 bin dolar.Antik Yunan döneminden bir testi ve mücevher kutusu tahrip edildiTahrip edilen eserler arasında Antik Yunan dönemine ait 2 bin 600 yıllık bir testi ve yine Antik Yunan döneminden 2 bin 500 yıllık bir mücevher kutusu da bulunuyor. Tahrip edilen diğer eserlerin ise büyük bir çoğunluğunun yeri doldurulamaz sanat eserleri olduğu kaydedildi.Saldırganın eserlere zarar verebilmek için önce her biri 17 bin dolar değerindeki koruma özellikli cam vitrinleri kırdığı, ayrıca müzedeki bilgisayar, telefon, bank ve tabelalara da hasar verdiği belirtildi.Olay yerine intikal eden polis, 'değeri 300 bin doların üzerinde adli suç işlemekten' dolayı saldırganı tutukladı.100 bin dolarlık kefalet belirlendiMüze yöneticileri yaptığı açıklamada, "Bu olay bizi harap ederken, kimsenin zarar görmediği için minnettarız. Personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliği, yönetimimizde sanatın özeni ve korunması ile birlikte en büyük önceliklerimizdir" ifadelerini kullandı.Dallas County Hapishanesine gönderilen saldırgan için 100 bin dolarlık bir kefalet meblağı belirlendi.Dallas Sanat Müzesi'nin saldırı sonucu oluşan net zararı halen tespit etmeye çalıştığı bildirildi.
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Sevgilisine sinirlenip 2 bin 600 yıllık eserlerin de bulunduğu müzeye saldırdı: Zarar 5 milyon dolar
11:08 03.06.2022 (güncellendi: 11:12 03.06.2022) Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletinde bir şahıs, girdiği müzede tarihi ve sanatsal öneme sahip toplamda 5 milyon değerinde çok sayıda eseri tahrip etti.
Olay, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde gerçekleşti.
ABD medyasında yer alan haberlere göre çarşamba günü saat 21.40'ta Dallas Sanat Müzesi'ne zorla giren 21 yaşındaki Brian Hernandez eline aldığı bir metal sandalye ile müzedeki eserlere saldırmaya başladı.
Müze güvenliği tarafından yakalanana dek aralarında çok sayıda tarihi eserin de bulunduğu sanat eserlerini tahrip eden şahıs, saldırıyı neden gerçekleştirdiği sorulduğunda ise 'sevgilisine sinirlendiğini' söyledi.
NBC 5'in ulaştığı
tutuklama kararı metnine göre tahrip edilen eserlerin değeri toplamda 5 milyon 153 bin dolar.
Antik Yunan döneminden bir testi ve mücevher kutusu tahrip edildi
Tahrip edilen eserler arasında Antik Yunan dönemine ait 2 bin 600 yıllık bir testi ve yine Antik Yunan döneminden 2 bin 500 yıllık bir mücevher kutusu da bulunuyor. Tahrip edilen diğer eserlerin ise büyük bir çoğunluğunun yeri doldurulamaz sanat eserleri olduğu kaydedildi.
Saldırganın eserlere zarar verebilmek için önce her biri 17 bin dolar değerindeki koruma özellikli cam vitrinleri kırdığı, ayrıca müzedeki bilgisayar, telefon, bank ve tabelalara da hasar verdiği belirtildi.
Olay yerine intikal eden polis, 'değeri 300 bin doların üzerinde adli suç işlemekten' dolayı saldırganı tutukladı.
100 bin dolarlık kefalet belirlendi
Müze yöneticileri yaptığı açıklamada, "Bu olay bizi harap ederken, kimsenin zarar görmediği için minnettarız. Personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliği, yönetimimizde sanatın özeni ve korunması ile birlikte en büyük önceliklerimizdir" ifadelerini kullandı.
Dallas County Hapishanesine gönderilen saldırgan için 100 bin dolarlık bir kefalet meblağı belirlendi.
Dallas Sanat Müzesi'nin saldırı sonucu oluşan net zararı halen tespit etmeye çalıştığı bildirildi.