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Soygun sırasında vurulan kuyumcu 37 gün sonra öldü
Soygun sırasında vurulan kuyumcu 37 gün sonra öldü
Tuzla'da soygun amacıyla dükkanına giren kişi tarafından vurulan kuyumcu 37 gün sonra hayatını kaybetti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:47+0300
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İstanbul’un Tuzla ilçesinde kuyumcu soygununda silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Naki Yıldırım, yaşam savaşını kaybetti. Olay; Tuzla Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanında yaşanan soygunda iş yeri çalışanı Ali Naki Yıldırım (38) açılan ateş sonucu yaralandı.Saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarıda bekleyen motosikletinin arkasına binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Ali Naki Yıldırım Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yıldırım, 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi memleketi Tokat’ta önceki gün toprağa verildi. 'Katiller bulunsun'2’si erkek 3 çocuğundan ortanca olanını kaybeden acılı baba Arif Yıldırım oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.Yıldırım, oğlunun ölümüne neden olan şahısların biran önce yakalanmasını beklediklerini dile getirerek, “37 gün oldu ne doktorlar kurtarabildi nede biz. Ne zaman yakalanacak bilmiyoruz. Polis teşkilatından yakalayıp adalete teslim etmesini istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Yakalanmalarını bekliyoruz. Acımız büyük. Allah kimsenin evlat acısı vermesin. Çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor” dedi.'Mutluluğu yarım kaldı'1,5 yaşındaki torunun yetim kaldığını ifade eden Yıldırım, “Mutluluğumuzu yarım bıraktı. Konuşmaya söz bulamıyoruz. Dün sözün bittiği gündü. 37 gün yattı, bir umut bekliyorduk. Organ bağışı yapmak istiyorduk. En azından 3-5 kişi yaşasın toprakta çürüyene kadar diyorduk. Doktorlar da bize bir şey söylemediler. Organları iflas mı etti bilmiyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220527/beylikduzunde-silahli-banka-soygunu-80-bin-dolar-calip-kactilar-1056749878.html
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türkiye, tokat, soygun

Soygun sırasında vurulan kuyumcu 37 gün sonra öldü

14:47 03.06.2022
© AASoygun sırasında vurulan kuyumcu 37 gün sonra öldü
Soygun sırasında vurulan kuyumcu 37 gün sonra öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Tuzla'da soygun amacıyla dükkanına giren kişi tarafından vurulan kuyumcu 37 gün sonra hayatını kaybetti.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde kuyumcu soygununda silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Naki Yıldırım, yaşam savaşını kaybetti. Olay; Tuzla Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanında yaşanan soygunda iş yeri çalışanı Ali Naki Yıldırım (38) açılan ateş sonucu yaralandı.
Saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarıda bekleyen motosikletinin arkasına binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Ali Naki Yıldırım Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yıldırım, 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi memleketi Tokat’ta önceki gün toprağa verildi.

'Katiller bulunsun'

2’si erkek 3 çocuğundan ortanca olanını kaybeden acılı baba Arif Yıldırım oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.
Yıldırım, oğlunun ölümüne neden olan şahısların biran önce yakalanmasını beklediklerini dile getirerek, “37 gün oldu ne doktorlar kurtarabildi nede biz. Ne zaman yakalanacak bilmiyoruz. Polis teşkilatından yakalayıp adalete teslim etmesini istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Yakalanmalarını bekliyoruz. Acımız büyük. Allah kimsenin evlat acısı vermesin. Çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor” dedi.

'Mutluluğu yarım kaldı'

1,5 yaşındaki torunun yetim kaldığını ifade eden Yıldırım, “Mutluluğumuzu yarım bıraktı. Konuşmaya söz bulamıyoruz. Dün sözün bittiği gündü. 37 gün yattı, bir umut bekliyorduk. Organ bağışı yapmak istiyorduk. En azından 3-5 kişi yaşasın toprakta çürüyene kadar diyorduk. Doktorlar da bize bir şey söylemediler. Organları iflas mı etti bilmiyorum” diye konuştu.
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