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Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını, diyaloğu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
finlandiya
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Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1056956690.html
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nato, recep tayyip erdoğan, finlandiya, isveç

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz

22:51 03.06.2022 (güncellendi: 22:55 03.06.2022)
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını, diyaloğu sürdüreceklerini bildirdi.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.
Recep Tayyip Erdoğan - Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
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