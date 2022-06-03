https://tr.sputniknews.com/20220603/stoltenbergden-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1056962951.html
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını, diyaloğu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:51+0300
2022-06-03T22:51+0300
2022-06-03T22:55+0300
türkiye
nato
recep tayyip erdoğan
finlandiya
isveç
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Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1056956690.html
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nato, recep tayyip erdoğan, finlandiya, isveç
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz
22:51 03.06.2022 (güncellendi: 22:55 03.06.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını, diyaloğu sürdüreceklerini bildirdi.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.