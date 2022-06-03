https://tr.sputniknews.com/20220603/stoltenbergden-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1056962951.html

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama: Diyaloğumuza devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını, diyaloğu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:51+0300

2022-06-03T22:51+0300

2022-06-03T22:55+0300

türkiye

nato

recep tayyip erdoğan

finlandiya

isveç

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Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1056956690.html

türkiye

finlandiya

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nato, recep tayyip erdoğan, finlandiya, isveç