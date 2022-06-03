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https://tr.sputniknews.com/20220603/taliban-afganistandaki-havalimanlarinin-guvenlik-hizmetlerinin-isletilmesini-baeye-devretti--1056945933.html
Taliban, Afganistan'daki havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin işletilmesini BAE'ye devretti
Taliban, Afganistan'daki havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin işletilmesini BAE'ye devretti
Taliban yönetimi, Afganistan'daki 4 havalimanının güvenlik hizmetleri konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzaladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:44+0300
2022-06-03T14:48+0300
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taliban
afganistan
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Afganistan'da Taliban hükümeti Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen törenle Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin de BAE şirketine (GAAC/G42) devredildiği belirtildi. Anlaşma gereği söz konusu havalimanların ve yolcuların güvenliğinin GAAC tarafından sağlanacağı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın, uluslararası ve yerel hava yollarının uçuşlarının emniyetini ve güvenliğini garanti edeceği ve artıracağı belirtildi. Açıklamada, tüm hava yollarının bu anlaşma kapsamında sigortalı ve garantili olacağı kaydedildi. Kabil, Herat ve Kandahar havalimanlarının yer hizmetlerinin işletilmesi de 24 Mayıs'ta BAE şirketine (GAAC/G42) devredilmişti. Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesi sonrası gündeme gelmişti. Kabil Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarına açık olsa da daha önce Kabil'e uçan uluslararası şirketlerin çoğu hala uçuşlarını normale döndürmedi. BAE, önceki yönetimde de Afganistan'daki havalimanlarının bazı alanlarının işletilmesinde iş birliği yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/taliban-afganistan-havalimanlarinin-isletilmesi-konusunda-katar-ve-turkiye-ile-muzakereler-suruyor-1056645805.html
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bae, taliban, afganistan, havalimanı

Taliban, Afganistan'daki havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin işletilmesini BAE'ye devretti

14:44 03.06.2022 (güncellendi: 14:48 03.06.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARAfganistan- Havalimanı
Afganistan- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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Taliban yönetimi, Afganistan'daki 4 havalimanının güvenlik hizmetleri konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzaladı.
Afganistan'da Taliban hükümeti Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen törenle Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin de BAE şirketine (GAAC/G42) devredildiği belirtildi.
Anlaşma gereği söz konusu havalimanların ve yolcuların güvenliğinin GAAC tarafından sağlanacağı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın, uluslararası ve yerel hava yollarının uçuşlarının emniyetini ve güvenliğini garanti edeceği ve artıracağı belirtildi.
Açıklamada, tüm hava yollarının bu anlaşma kapsamında sigortalı ve garantili olacağı kaydedildi.
Kabil, Herat ve Kandahar havalimanlarının yer hizmetlerinin işletilmesi de 24 Mayıs'ta BAE şirketine (GAAC/G42) devredilmişti.
Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesi sonrası gündeme gelmişti. Kabil Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarına açık olsa da daha önce Kabil'e uçan uluslararası şirketlerin çoğu hala uçuşlarını normale döndürmedi. BAE, önceki yönetimde de Afganistan'daki havalimanlarının bazı alanlarının işletilmesinde iş birliği yapmıştı.
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