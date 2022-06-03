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Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü
Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü
Konya'nın Ereğli ilçesinde Murat S., arazi paylaşımı nedeniyle tartıştığı babası Memduh S.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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Olay, saat 05.30 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla paylaşımı nedeniyle Memduh S. ve oğlu Murat S., tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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tarla, konya

Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü

21:50 03.06.2022
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Murat S., arazi paylaşımı nedeniyle tartıştığı babası Memduh S.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 05.30 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, tarla paylaşımı nedeniyle Memduh S. ve oğlu Murat S., tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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