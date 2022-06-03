https://tr.sputniknews.com/20220603/tarla-paylasimi-nedeniyle-tartistigi-babasini-oldurdu-1056960227.html
Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü
Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü
Konya'nın Ereğli ilçesinde Murat S., arazi paylaşımı nedeniyle tartıştığı babası Memduh S.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T21:50+0300
2022-06-03T21:50+0300
2022-06-03T21:50+0300
yaşam
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Olay, saat 05.30 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla paylaşımı nedeniyle Memduh S. ve oğlu Murat S., tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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tarla, konya
Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Murat S., arazi paylaşımı nedeniyle tartıştığı babası Memduh S.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 05.30 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, tarla paylaşımı nedeniyle Memduh S. ve oğlu Murat S., tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.