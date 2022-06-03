https://tr.sputniknews.com/20220603/tir-dorsesinde-81-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056957274.html

TIR dorsesinde 81 düzensiz göçmen yakalandı

TIR dorsesinde 81 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde 81 düzensiz göçmen yakalandı, Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T19:39+0300

2022-06-03T19:39+0300

2022-06-03T19:39+0300

türkiye

tir

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056957407_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f9def9ed230b4f8c3db6bad74e3381ae.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'göçmen kaçakçılığı' suçu ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Göçmenlerden kişi başı bin dolar alan Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındıYürütülen soruşturma çerçevesinde dün Esenyurt ilçesi TEM Otoyolu üzerinde yabancı plakalı bir tır şüphe üzerine durduruldu. Emniyet ekipleri durdurulan tırın dorsesini kontrol ederken, araç sürücüsü kaçmak istedi. Polisi görünce TIR'ı bırakıp kaçmaya kalkışan Bulgaristan uyruklu 61 yaşındaki P.Z.S. adlı sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Dorse içerisinde yapılan kontrolde, 70'i Suriye, 10'u Irak ve biri Filistin uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenleri 'Avrupa' diye İstanbul'a getirip bırakacaktıYapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye kadar gittikleri, orada Bulgaristan uyruklu P.Z.S. adlı tır şoförü ile kişi başına bin dolara anlaştıkları, ancak tır şoförünün göçmenleri Avrupa yerine İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Göçmen dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen sürücünün, sığınmacıları Edirne'den tıra bindirildiği ve İstanbul'da ormanlık bir alanda bırakmak için seyrederken polis ekiplerince yakalandığı anlaşıldı.Yakalanan tır sürücüsü P.Z.S. hakkında '6458 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 208 bin 494 lira idari para cezası kesildiği ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapıldığı aktarıldı. Tır dorsesinde yakalanan 81 göçmen hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/kusadasi-aciklarinda-47-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1056932118.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi