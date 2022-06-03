https://tr.sputniknews.com/20220603/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7350-oldu-1056934556.html

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 73.50 oldu

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 73.50 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2.98 yıllık bazda ise yüzde... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T10:02+0300

2022-06-03T10:02+0300

2022-06-03T10:38+0300

ekonomi

enflasyon

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Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu.Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. TÜFE'nin aylık yüzde 5,49, yıllık ise yüzde 77,7 artması bekleniyordu.Çekirdek enflasyon mayıs ayında 52,4'ten yüzde 56'ya yükseldi. Üretici fiyatlarında aylık bazda 8,76 artış yaşanırken, yıllık üretici fiyatları yüzde 132,16 arttı.TÜİK verilerine göre; TÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı.Yıllık bazda ulaştırmada 107,62 artış kaydedilirken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 91,63 ve ev eşyası yüzde 82,08 arttı.Son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıTürkiye'de enflasyonun bu tarihten önce en yüksek olduğu dönem 'yüzde 65' ile Mart 2002'ydi. Nisan ayında ise Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 69.97 seviyesine yükselmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220603/enag-yillik-enflasyon-yuzde-16076-1056934117.html

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enflasyon